Ο Ζοζέ Μουρίνιο σε δηλώσεις του, πριν από το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια, εξέφρασε την επιθυμία του για το ντέρμπι ανάμεσα στην Ατλέτικο και τη Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης λίγα 24ώρα μετά τη νίκη στο...90' κόντρα στην ΑΕΚ στο Champions League επιστρέφει στις εγχώριες διοργανώσεις και ταξιδεύει αύριο (07/11) στη Βαλένθια, για να αναμετρηθεί με την ομώνυμη ομάδα στο εμβληματικό στάδιο «Μεστάγια».

Η βασίλισσα έχει την ευκαιρία αυτό το σαββατοκύριακο να μειώσει και άλλο την διαφορά της από την κορυφή της La Liga, ιδιώς αν δεν υπάρξει νικητής στο ντέρμπι ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Μπαρτσελόνα.

Την περίπτωση αυτή δεν άφησε ασχολίαστη και ο προπονητής των «μερένχες», Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος εξέφρασε την... επιθυμία του για το συγκεκριμένο ματς, τονίζοντας πως ιδανικά θα ήθελε να χάσουν και οι δύο, αλλά από τη στιγμή που αυτό δεν είναι εφικτό, ελπίζει τουλάχιστον να χάσει ο ένας από τους δύο.

«Θα ήθελα να χάσουν και οι δύο, αλλά δεν γίνεται. Για μένα είναι εύκολο γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο ξέρουμε ότι ο ένας από τους δύο, ή και οι δύο, δεν θα πάρουν όλους τους βαθμούς όπως συνέβη την περασμένη εβδομάδα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν με νοιάζει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο «Special One».