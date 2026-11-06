Ο Ζοσέ Μουρίνιο σε δηλώσεις του θέλησε να υπερασπιστεί τον Βινίσιους Τζούνιορ, αναφερόμενος και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Το παιχνίδι με την ΑΕΚ ανήκει πλέον στο... παρελθόν για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που στρέφει την προσοχή της στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο Μεστάγια (7/11, 22:00) για την 12η αγωνιστική της La Liga.

Η Βασίλισσα έφυγε με το τρίποντο από τη Νέα Φιλαδέλφεια, αφού ο Βαλβέρδε σημείωσε στις καθυστερήσεις το τελικό 2-3 κόντρα στην Ένωση και έτσι η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έκανε το 4/4 στο Champions League. Παρόλα αυτά, ο Βινίσιους Τζούνιορ και πάλι δεν κατάφερε να ξεχωρίσει, αφού οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς αμύνθηκαν ιδανικά εναντίον του.

Ωστόσο, ο Special One για ακόμη μια φορά υπερασπίστηκε τον Βραζιλιάνο, τονίζοντας πως ο αγώνας με την ΑΕΚ ήταν κατάλληλος για να αγωνιστεί και τόνισε πως ένας καλός ποδοσφαιριστής έχει και κακές ημέρες.

«Ο Βινίσιους αγωνίστηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Champions League, ναι. Όμως, όταν επιστρέψει στην κανονική του κατάσταση και είναι διαθέσιμος, θα διαχειριστώ την κατάσταση αναλόγως. Ως προπονητής, δεν σκέφτομαι μόνο το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, αλλά λαμβάνω υπόψη και τη σειρά των αγώνων που έχουμε μπροστά μας.

Το ματς με την ΑΕΚ ήταν ένα παιχνίδι κατάλληλο για τον Βινίσιους. Ένας προπονητής οφείλει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του ώστε οι παίκτες του να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, δοκιμάζοντας παράλληλα διαφορετικές αγωνιστικές προσεγγίσεις, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και ως προς την απόδοσή τους. Ένας κακός παίκτης θα παραμένει πάντα κακός παίκτης.

Ένας καλός παίκτης, ωστόσο, μπορεί να έχει και κακές μέρες. Αν ο Βινίσιους ήταν κακός παίκτης, θα λέγατε ότι έπαιξε καλά στην Αθήνα. Θα συνεχίσει να δουλεύει και, όταν έρθει η ώρα να αποφασίσω ποιοι θα αγωνιστούν, η ομάδα προηγείται οποιουδήποτε μεμονωμένου παίκτη».