Νέο πλήγμα υπέστη η Μπαρτσελόνα, αυτή τη φορά με τον Ρόδρι, ο οποίος θα μείνει εκτός για αρκετό χρονικό διάστημα.

Δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Ρόδρι η Μπαρτσελόνα για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ο Ισπανός τραυματίστηκε στην αναμέτρηση απέναντι στην Άστον Βίλα για το Champions League, όπου και οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη νίκη με 3-0.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρόδρι ένιωσε κάποιες μυϊκές ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα. Σύμφωνα με τις εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη, έχει θλάση στο ισχίο κάτι που σημαίνει πως θα απουσιάζει περίπου έναν μήνα.

Η Μπαρτσελόνα σε αυτό το διάστημα, έχει δύσκολα παιχνίδια τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στο Champions League, με το ντέρμπι κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή (8/11), για την 12η αγωνιστική της La Liga.