Νέο πλήγμα για τη Μπαρτσελόνα: Εκτός για έναν μήνα ο Ρόδρι
Δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Ρόδρι η Μπαρτσελόνα για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ο Ισπανός τραυματίστηκε στην αναμέτρηση απέναντι στην Άστον Βίλα για το Champions League, όπου και οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη νίκη με 3-0.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ρόδρι ένιωσε κάποιες μυϊκές ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα. Σύμφωνα με τις εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη, έχει θλάση στο ισχίο κάτι που σημαίνει πως θα απουσιάζει περίπου έναν μήνα.
Η Μπαρτσελόνα σε αυτό το διάστημα, έχει δύσκολα παιχνίδια τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στο Champions League, με το ντέρμπι κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή (8/11), για την 12η αγωνιστική της La Liga.
COMUNICADO MÉDICO El jugador del primer equipo Rodrigo Hernández se ha sometido a unas pruebas médicas a raíz de las molestias musculares que notó en el partido de ayer contra el Aston Villa. Las pruebas confirman que sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Será baja para el partido del próximo domingo contra el Atlético de Madrid. El plazo exacto de recuperación lo marcará la evolución de la lesión.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 4, 2026
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