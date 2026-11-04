Ο Ραφαέλ Ναδάλ αποτελεί και επίσημα μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος την Τετάρτη (4/11).

Δυο από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλητισμού, η Ρεάλ Μαδρίτης και ο σπουδαίος Ραφαέλ Ναδάλ ενώνουν τις δυνάμεις τους!

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Βασίλισσας το μεσημέρι της Τετάρτης (4/11) ο πρώην άσος του τένις και κάτοχος 22 grand slam, είναι από σήμερα μέλος του διοικητικού συμβουλίου των Μερένγκχες και συνεργάτης του Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο 40χρονος άλλοτε σπουδαίος τενίστας και για πολλούς κορυφαίος των κορτ όλων των εποχών, δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για τη Ρεάλ, της οποίας αποτελεί επίτιμο μέλος και πλέον άνθρωπο που θα βοηθήσει με τον δικό του τρόπο στο εσωτερικό του κλαμπ.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Real Madrid CF, σε συνεδρίασή του σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, αποφάσισε να θέσει προς επικύρωση στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων Μελών τον διορισμό του Rafael Nadal Parera —μέλους του συλλόγου μας με αριθμό 67.778— ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Rafael Nadal, επίτιμο μέλος της Real Madrid, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία του αθλητισμού και έναν από τους πιο αξιοθαύμαστους και αναγνωρίσιμους Ισπανούς αθλητές παγκοσμίως.

Για τη Real Madrid και για όλους τους φιλάθλους της ομάδας, αποτελεί πηγή μεγάλης υπερηφάνειας το γεγονός ότι μια προσωπικότητα του δικού του αθλητικού και ανθρώπινου βεληνεκούς —ένα σημείο αναφοράς για τον ισπανικό και τον παγκόσμιο αθλητισμό— εντάσσεται στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, συμβάλλοντας, από αυτή τη θέση ευθύνης, στο παρόν και το μέλλον του συλλόγου μας.

Με ένα εξαιρετικό ρεκόρ 92 ατομικών τίτλων —συμπεριλαμβανομένων 22 τίτλων Grand Slam, 2 χρυσών Ολυμπιακών μεταλλίων και 5 κατακτήσεων του Davis Cup με την Ισπανία— καθώς και έχοντας βρεθεί στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Rafael Nadal έχει διαγράψει μια θρυλική αθλητική πορεία. Ωστόσο, η προσωπικότητά του αντιπροσωπεύει πολλά περισσότερα από τις επιτυχίες του: το ταλέντο του, η διαρκής επιδίωξή του για βελτίωση, η ικανότητά του για θυσίες, το ανταγωνιστικό του πνεύμα, η ταπεινότητά του, ο σεβασμός προς τους αντιπάλους και τους συμπαίκτες του, καθώς και η προσήλωσή του στην αλληλεγγύη, τον καθιστούν πρότυπο τόσο εντός όσο και εκτός των αγωνιστικών χώρων.

Όλες αυτές οι αξίες αποτελούν μέρος της ταυτότητας της Real Madrid. Ο Rafael Nadal τις έχει εκπροσωπήσει και υπερασπιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της αθλητικής του πορείας, αποτελώντας πρότυπο για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.