Η Λα Κορούνια επέστρεψε στις νίκες μετά από έξι αγωνιστικές, επικρατώντας με 2-1 στο Ριαθόρ της Οσασούνα.

Η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια χαμογέλασε ξανά, μετά από επτά αγωνιστικές, επικρατώντας στο Ριαθόρ της Οσασούνα με 2-1 στο ματς που έκλεισε την 11η αγωνιστική της La Liga.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι στην αναμέτρηση, με τον Ερνάντεζ στο 7' να σουτάρει μέσα από την περιοχή και τον Ερέρα να κάνει μία καταπλήκτικη επέμβαση, στέλνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Στο 28' ο Μέγια εξαπόλυσε ένα σουτ από τα όρια της μικρής περιοχής του αντιπάλου, με τον Ισπανό κίπερ να δηλώνει και πάλι «παρών» και να κρατάει ανέπαφη την εστία του. Στο 32', ο γερόλυκος Μπουντιμίρ τιμώρησε την επιθετική αφλογιστία της Ντέπορ, σκοράροντας και βάζοντας την ομάδα του σε θέση οδηγού.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυναμικά και στο 64' κατάφεραν να φέρουν τον αγώνα στα ίσα, με τον Σοριάνο να πετυχαίνει γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Το ματς ήρθε τούμπα στο 87', με τον Νσόνγκο να σκοράρει και να λυτρώνει την ομάδα του.

Με τη νίκη της αυτή η Ντεπορτίβο ανέβηκε στους 14 βαθμούς και την 8η θέση, στο -3 από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Από την άλλη η Οσασούνα παρέμεινε στην 15η θέση και τους 11 βαθμούς, πολύ κοντά στην επικίνδυνη ζωνη.