Χαμός έχει προκληθεί στην Ισπανία με το πέναλτι που κέρδισε η Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Σανταντέρ (0-3).

Το απόγευμα της Κυριακής (1/11) η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ένα άνετο πέρασμα από την έδρα της Ρασίνγκ Σανταντέρ, την οποία κέρδισε με 0-3, παραμένοντας στο -3 από την κορυφή της La Liga και φτάνοντας τις 7 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, δυο ημέρες πριν φιλοξενηθεί από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League (4/11).

Ωστόσο, η γκρίνια και τα παράπονα δεν απουσιάζουν από το... πρόγραμμα των Μερένγκχες. Ο λόγος στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των Μαδριλένων, με το σκορ να είναι στο 0-0. Στην εν λόγω φάση, ο αμυντικός της Σανταντέρ φαίνεται να έχει μια αναπαίσθητη επαφή με τον Κιλιάν Μπαπέ, και, ο Γάλλος στη συνέχεια δίνει... μεγαλύτερη διάσταση στη φάση, με τον ρέφερι να δείχνει την άσπρη βούλα.

Ο προπονητής των γηπεδούχων τόνισε σε δηλώσεις του πως «Κάθε επαφή δεν είναι φάουλ στο ποδόσφαιρο, που είναι άθλημα επαφών», ενώ οι χρήστες των social media κάνουν λόγο για «βουτιά» και... Όσκαρ που πρέπει να απονεμηθεί στον Μπαπέ.