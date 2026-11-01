Άνετα πέρασε η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, Ρεάλ Μαδρίτης, από την έδρα της Σανταντέρ, καθώς επιβλήθηκε με 3-0 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστική της La Liga.

H Ρεάλ Μαδρίτης καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο την Σανταντέρ, επικρατώντας με 3-0, πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League.

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