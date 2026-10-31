Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε αέρας με 2-0 και από την έδρα της Λεβάντε, έφτασε τις επτά σερί νίκες στο πρωτάθλημα και πάτησε προσωρινά στην κορυφή της La Liga!

Δεν πιάνεται η φετινή Ατλέτικο και κάνει όνειρα για πρωτάθλημα στο τέλος της σεζόν! Τη στιγμή που Μπαρτσελόνα και Ρεάλ μετρούσαν τις δυνάμεις τους στο Clasico της προηγούμενης εβδομάδας, η ομάδα του Σιμεόνε βρήκε τρόπο να τρυπώσει στην κορυφή κάτω από τη μύτη τους. Με τη νέα νίκη με 2-0 επί της Λεβάντε, οι Ροχιμπλάνκος έφτασαν τις επτά διαδοχικές στη La Liga και προσπέρασαν προσωρινά στο +1 τη Μπαρτσελόνα για να βρεθούν μόνοι στην κορυφή.

Αφού το γκολ του Χιούλμαντ ακυρώθηκε στο 16΄, η Ατλέτικο βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 36΄με σκόρερ τον Γκριμάλδο που εκτέλεσε με δύναμη στην κλειστή γωνία για το 1-0. To τρίποντο κλείδωσε στο 62΄ο Σιμεόνε, ο οποίος βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ μετά από εξαιρετική κάθετη του Μπαένα κι αφού άδειασε τον αντίπαλο γκολκίπερ, πλάσαρε σε κενό τέρμα για το τελικό 2-0.