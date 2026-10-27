Ο επικεφαλής της Χρυσής Μπάλας, Βινσέν Γκαρσία, αποκάλυψε πως ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Λαμίν Γιαμάλ έχασε το τρόπαιο, ήταν... ο Ρόδρι.

Ο αρχισυντάκτης του περιοδικού France Football και πρόεδρος της επιτροπής για τη Χρυσή Μπάλα, Βινσέν Γκαρσία, εξήγησε σε πρόσφατες δηλώσεις του, το γιατί ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, δεν κατέκτησε χθες βράδυ (26/10) το τρόπαιο.

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, Χάρι Κέιν, κατέκτησε το βραβείο, ενώ ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Γιαμάλ τερμάτισαν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Ο μέσος της καταλάνων, Ρόδρι, ο οποίος κέρδισε το βραβείο το 2024, εξασφάλισε την τέταρτη θέση, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσε ο Λιονέλ Μέσι.

Έτσι λοιπόν, ο 19χρόνος διεθνής αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με το τρόπαιο Κόπα, το οποίο απονέμεται στον καλύτερο νέο παίκτη της σεζόν, με τον Γκαρσία να αποδίδει την απώλεια του τροπάιο, εν μέρει, και... στον συμπαίκτη του Γιαμάλ στη Φούρια Ρόχας και στη Μπαρτσελόνα.

«Πιστεύω ειλικρινά ότι ο Ρόδρι στέρησε από τον Λαμίν κάποιες ψήφους. Στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, η οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, υπήρχε σαφής διαίρεση στις ψήφους μεταξύ του Ρόντρι και του Λαμίν Γιαμάλ, και αυτή η διαίρεση τους κόστισε πολύ».

«Υπήρξε μεγάλη διασπορά ψήφων μεταξύ των Ισπανών παικτών και, το πιο σημαντικό, η ισπανική εθνική ομάδα ήταν μια ολοκληρωμένη ομάδα και μια εκπληκτική συλλογική μηχανή. Γι' αυτό ήταν σχεδόν αδύνατο για τα μέλη της κριτικής επιτροπής να ξεχωρίσουν και να ευνοήσουν μια συγκεκριμένη ατομική εμφάνιση».

🚨🚨🚨 LAMINE YAMAL 🇪🇸 A PAYÉ CHER LA DISPERSION DES VOIX ESPAGNOLES AVEC RODRI 🇪🇸, révèle Vincent Garcia, rédacteur en chef France Football. 🤯 (@lachainelequipe) https://t.co/nB0eWW48iX — BeFootball (@_BeFootball) October 26, 2026

Ο Γάλλος δημοσιογράφος πρόσθεσε τέλος ότι η μικρή συνεισφορά του Γιαμάλ σε γκολ και ασίστ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 επηρέασε δραματικά τις πιθανότητές του.

«Ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, αλλά στην πραγματικότητα σκόραρε μόνο ένα γκολ και ξεκίνησε το τουρνουά τραυματισμένος. Αυτή η περίπλοκη κατάσταση έκανε το έργο της κριτικής επιτροπής εξαιρετικά δύσκολο να διευθετήσει τη σύγκριση μεταξύ των Ισπανών παικτών».