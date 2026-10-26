Συλλογή βραβείων για τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος πήρε το βραβείο για το κορυφαίο νεαρό ταλέντο της χρονιάς στην τελετή της Χρυσής Μπάλας

Το πρώτο βραβείο στην εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας κατέληξε στα χέρια του Λαμίν Γιαμάλ! Ο νεαρός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο ταλέντο για τη σεζόν 2025-2026, το οποίο απονέμεται ουσιαστικά στον καλύτερο νεαρό ποδοσφαιριστή.

Πρόκειται για την τρίτη σερί χρονιά που ο Γιαμάλ κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς το είχε πάρει σπίτι του, τόσο το 2024, όσο και το 2025.

Θυμίζουμε ότι την περσινή περίοδο, ο Ισπανός κατέκτησε πρωτάθλημα και Super Cup Ισπανίας ως πυλώνας της Μπαρτσελόνα, ενώ ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου με τη Ρόχα στον τελικό του Μουντιάλ.