Χρυσή Μπάλα: Ο Γιαμάλ πήρε το βραβείο για τον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή
Το πρώτο βραβείο στην εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας κατέληξε στα χέρια του Λαμίν Γιαμάλ! Ο νεαρός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο ταλέντο για τη σεζόν 2025-2026, το οποίο απονέμεται ουσιαστικά στον καλύτερο νεαρό ποδοσφαιριστή.
Πρόκειται για την τρίτη σερί χρονιά που ο Γιαμάλ κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, καθώς το είχε πάρει σπίτι του, τόσο το 2024, όσο και το 2025.
Θυμίζουμε ότι την περσινή περίοδο, ο Ισπανός κατέκτησε πρωτάθλημα και Super Cup Ισπανίας ως πυλώνας της Μπαρτσελόνα, ενώ ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου με τη Ρόχα στον τελικό του Μουντιάλ.
LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2024 ✅ 2025 ✅ 2026 The Spanish wonderboy is unstoppable. #ballondor with @adidasUK https://t.co/06xA9tnaS2— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
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