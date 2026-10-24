Αλαβές - Μάλαγα 1-1: O Mανάς έσωσε στο φινάλε τους γηπεδούχους
Η Αλαβές υποδέχτηκε την τελευταία στη βαθμολογία, Μάλαγα, βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε στο φινάλε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, για την 10η αγωνιστική της La Liga.
Kυρίαρχη ήταν η Μάλαγα στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, καταφέρνοντας να βρει δίχτυα λίγο πριν την ανάπαυλα, ενώ η Αλαβές προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες με τους Τενάλια και Πάμπλο Ιμπάνιεθ, χωρίς όμως να τις κάνει γκολ. Στο 44', ο Λορέντζο έδωσε μία εξαιρετική πάσα στον Νίνιο, εκείνος έκανε την κούρσα και με ένα ωραίο σουτ, έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους.
Στην επανάληψη, η Αλαβές εξακολουθούσε να δυσκολεύεται, σε αντίθεση με τη Μάλαγα που συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Στο 69' ο Σαλίνας έχασε την ευκαιρία να διευρύνει την διαφορά και στο 76' ο Νίνιο σούταρε από την άκρη της περιοχής, αλλά ο κίπερ των γηπεδούχων προέβη σε μία εξαιρετική απόκρουση.
Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους απείλησαν στο 81' και άγγιξαν την ισοφάριση με τον Μπογέ. Ο Αργεντινός πέρασε τους αντιπάλους του, σούταρε από την άκρη της περιοχής, έστειλε όμως τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι. Στο 89' ωστόσο, ο Μανάς ήταν στο σωστό σημείο για να σώσει την ομάδα του. Ο Μαρτίνεθ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ερέρο, αλλά ο Ισπανός επιθετικός πήρε το ριμπάουντ και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.
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