Η Λεβάντε επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Αθλέτικ Μπιλμπάο σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη La Liga.

Την πρώτη της νίκη μετά τον Αύγουστο πανηγύρισε η Λεβάντε, που επιβλήθηκε 3-1 εντός έδρας της Αθλέτικ Μπιλμπάο σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της La Liga.

Οι Γκρανότας πήραν ισχυρό προβάδισμα νίκης μέσα σε ένα δίλεπτο χάρη σε δύο γκολ του Μπρούγκε (20', 22'), με τους Βάσκους να μπαίνουν ξανά στο ματς με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπερενγκέρ στο 66' αλλά να βλέπουν τον Λαπόρτ να αποβάλλεται επτά λεπτά αργότερα.

Εντέλει, οι γηπεδούχοι όχι απλά κράτησαν το προβάδισμα αλλά το επέκτειναν κιόλας στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Εγιόνγκ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα, που έριξε τους ηττημένους στη 13η θέση της βαθμολογίας.