Ο Λαμίν Γιαμάλ ζωγράφισε και πάλι στην Ισπανία, αφού με ένα υπέροχο σουτ στο «παραθυράκι» της εστίας έγραψε το 1-0 για τη Μπαρτσελόνα στην έδρα της Μπέτις.

Ακόμα ένα ματς, ακόμα ένα γκολ από τον Λαμίν Γιαμάλ. Και τί γκολ θα ήταν αυτό! Στο 10΄του αγώνα απέναντι στη Μπέτις, ο νεαρός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα απέφυγε τον αντίπαλό του έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ στο παραθυράκι της εστίας έγραψε το 1-0 για την ομάδα του Φλικ, θέτοντας παράλληλα υποψηφιότητα για το γκολ της σεζόν στη La Liga.