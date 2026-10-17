Γιαμάλ: Γκολ - όνειρο για το προβάδισμα της Μπαρτσελόνα στην Ανδαλουσία
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Ο Λαμίν Γιαμάλ ζωγράφισε και πάλι στην Ισπανία, αφού με ένα υπέροχο σουτ στο «παραθυράκι» της εστίας έγραψε το 1-0 για τη Μπαρτσελόνα στην έδρα της Μπέτις.
Ακόμα ένα ματς, ακόμα ένα γκολ από τον Λαμίν Γιαμάλ. Και τί γκολ θα ήταν αυτό! Στο 10΄του αγώνα απέναντι στη Μπέτις, ο νεαρός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα απέφυγε τον αντίπαλό του έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ στο παραθυράκι της εστίας έγραψε το 1-0 για την ομάδα του Φλικ, θέτοντας παράλληλα υποψηφιότητα για το γκολ της σεζόν στη La Liga.
🚨 Spectacular goal by Lamine Yamal 🇪🇸 Real Betis 0-1 Barcelona https://t.co/ETxT1w9t6I— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 17, 2026
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