Ο Ζοσέ Μουρίνιο στάθηκε στον Βινίσιους Τζούνιορ, στις δηλώσεις που έκανε πριν το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σεβίλλη (18/10, 22:00).

Επερχόμενη από την επική ανατροπή στο «Ολίμπικο» κόντρα στη Ρόμα για το Champions League (από 3-1 σε 3-4), η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (18/10, 22:00) την Σεβίλλη, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να επιστρέφει ενώπιον των δημοσιογράφων, αφού την περασμένη αγωνιστική της La Liga δεν έκανε δηλώσεις, φοβούμενος μην πει κάτι που θα επιφέρει τιμωρία.

Ο Special One κλήθηκε να σχολιάσει την όλη κατάσταση με την κόντρα μεταξύ των Μερένγκχες και του προέδρου της λίγκας, Χαβιέρ Τέμπας, αρνούμενος ωστόσο να δώσει την δική του άποψη. Έπειτα, εξήγησε πως η ομάδα του είναι κουρασμένη μετά την προσπάθεια που κατέβαλε την αιώνια πόλη, ωστόσο θα παρουσιαστεί όπως πρέπει κόντρα στους Σεβιγιάνους.

Εν συνεχεία και ερωτηθείς για τον Βινίσιους Τζούνιορ, ο Πορτογάλος τεχνικός εξήγησε πως απλώς τον έκανε αλλαγή κόντρα στη Ρόμα, καθώς είχε ένα πολύ δύσκολο ματς με τους αντιπάλους να τον πιέζουν εξαντλητικά, ενώ αναφορικά με την τιμωρία του Βραζιλιάνου, τόνισε ότι περίμενε να είναι μεγαλύτερη (σσ από 4 αγωνιστικές που δέχθηκε). Τέλος, είπε πως αν ήταν στη θέση του (σσ Βίνι) τότε θα είχε αποχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι, μετά τα όσα ακούγονταν για εκείνον.

«Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, με τον οποίο συνεννοείσαι πολύ εύκολα. Τον συμπαθώ πολύ, είναι φανταστικός. Διαθέτει τεράστια αξία, καθώς καταφέρνει να ζει και να επιβιώνει με ένα χαμόγελο. Αν ήμουν στη θέση του, πιθανότατα δεν θα βρισκόμουν εδώ.

Το περασμένο καλοκαίρι, θα είχα επιδιώξει τη μεταγραφή μου σε κάποιον σύλλογο και γήπεδο που τρέφω σεβασμό. Από αγάπη για την ομάδα και την πόλη —και επειδή πιστεύει ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν— ανανέωσε το συμβόλαιό του και συνεχίζει με αυτό το χαμόγελο. Ο κόσμος μπορεί να τον επηρεάσει αρνητικά, καθώς είναι άνθρωπος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να του αφαιρέσει αυτή τη χαρά».