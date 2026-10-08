Ο αρχηγός της Έλτσε, Χοσάν, συνελήφθη και ανακρίθηκε από την ισπανική αστυνομία, μετά από καταγγελία της συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία.

Ο αρχηγός της Έλτσε, Χοσάν, συνελήφθη αργά το βράδυ της Τρίτης (06/10) και ανακρίθηκε από την αστυνομία της Βαλένθια, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία που έγινε εναντίον του ακραίου επιθετικού.

Σύμφωνα με την «Diario Información», ο 36χρόνος, ο οποίος υπήρξε σημαντικός παίκτης για την Έλτσε από τότε που εντάχθηκε στον σύλλογο το 2018, φέρεται να πέρασε τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα της Καλόσα ντε Σεγκούρα, προτού εμφανιστεί το επόμενο πρωί ενώπιον δικαστή που ειδικεύεται σε υποθέσεις βίας κατά των γυναικών.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η σύντροφός του, η οποία φέρεται να βρίσκεται σε διαδικασία χωρισμού από τον ποδοσφαιριστή, συμπεριέλαβε στην καταγγελία της φωτογραφίες με εμφανή σημάδια βίας, όπως μώλωπες και γρατζουνιές.

➡️ https://t.co/rrAGIT1UiP Josan, le capitaine d'Elche, arrêté et entendu par la police pour des faits de violences conjugales https://t.co/RCxyRKYe0W — L'Équipe (@lequipe) October 7, 2026

Ο ισπανικός σύλλογος από την πλευρά του, δεν έχει σχολιάσει επίσημα την κατάσταση. Ωστόσο, εσωτερικές πηγές του συλλόγου φέρονται να διέψευσαν τη σύλληψη και δήλωσαν ότι η ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του Χοσάν, προπονήθηκε κανονικά το πρωί της Τετάρτης (07/10). Οι ισχυρισμοί εξακολουθούν να υπόκεινται στη σχετική νομική διαδικασία και η καταγγελία δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι διαπράχθηκε κάποιο αδίκημα.