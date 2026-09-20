Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκρινε τη διαιτησία στο ντέρμπι και στάθηκε σε δυο περιπτώσεις, όπου η Ατλέτικο θα μπορούσε να είχε μείνει με εννιά παίκτες από το ημίχρονο.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν η μεγάλη νικήτρια του Derbi Madrileno, καθώς επιβλήθηκε με 2-1 επί της Ρεάλ στο «Μετροπολιτάνο» και την έριξε στην τρίτη θέση. Το πέναλτι που καταλογίστηκε εις βάρος του Χάουσεν και η αποβολή του αποτέλεσαν κομβικό σημείο για την εξέλιξη του αγώνα, με τους Μερένγκες ωστόσο να έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου εξοπλισμένος με φωτογραφίες για δυο περιπτώσεις αποβολής που κατ΄εκείνον χαρίστηκαν στην Ατλέτικο, ενώ στις ίδιες φάσεις στάθηκε και η Ρεάλ Μαδρίτης στην ανάλυση του αγώνα. Οι Μερένγκες συγκεκριμένα γράφουν πως το ντέρμπι στιγματίστηκε από τις αποφάσεις του ρέφερι, Ορτίθ Αρίας, ο οποίος δεν απέβαλε τους Κριστιάν Ρομέρο και Λι-Κανγκ-Ιν στο πρώτο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

No card at all 😬



Kang-in Lee escaped punishment after this challenge on Federico Valverde in the Madrid derby. pic.twitter.com/3ziCjjbiIY — Match of the Day (@BBCMOTD) September 20, 2026

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε στο Μετροπολιτάνο, σε ένα ματς που στιγματίστηκε από την φρικτή διαιτησία του Ορτίθ Αρίας. Δεν απέβαλε τον Κρίστιαν Ρομέρο στο πρώτο ημίχρονο για πάτημα στο γόνατο του Μπέλιγχαμ (παρόλο που πήγε στο μόνιτορ για να ελέγξει τη φάση), ούτε απέβαλε τον Λι-Κανγκ-Ιν που πάτησε τον αριστερό αστράγαλο του Βαλβέρδε. Αμφότερες οι αποφάσεις είχαν αντίκτυπο στον αγώνα, ο οποίος τελικά κρίθηκε υπέρ της Ατλέτικο στο δεύτερο ημίχρονο».

Στη συνέχεια της ανάλυσης, η Ρεάλ Μαδρίτης προχωράει σε περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τις φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται, λέγοντας:

«Στο 35ο λεπτό, κατά τη διεκδίκηση μιας μπάλας, ο Μπέλιγχαμ πρόλαβε την μπάλα πριν από τον Cuti Romero και ο αμυντικός της Ατλέτικο κάρφωσε τις τάπες του στο αριστερό γόνατο του παίκτη της Μαδρίτης. Ο Ορτίθ Αρίας έδειξε αρχικά κίτρινη κάρτα στον παίκτη μας, όμως ο Τρουχίλο Σουάρεθ τον κάλεσε να επανεξετάσει τη φάση στην οθόνη. Αφού παρακολούθησε το ριπλέι, ο διαιτητής ανακάλεσε την κάρτα στον Μπέλιγχαμ και έδειξε κίτρινη κάρτα στον αμυντικό της Ατλέτικο, αντί να τον αποβάλει.

Εννέα λεπτά αργότερα, ο διαιτητής υπέπεσε σε ακόμη ένα σημαντικό λάθος, καθώς δεν τιμώρησε τον Κανγκ-Ιν-Λιγια μαρκάρισμα πάνω στον Βαλβέρδε, κατά το οποίο τον χτύπησε με τις τάπες του στον αριστερό αστράγαλο. Ο Ορτίθ Αρίας βρισκόταν κοντά στη φάση, αλλά δεν έδειξε κόκκινη κάρτα (ούτε καν κίτρινη) στον παίκτη της Ατλέτικο, ενώ ούτε ο Τρουχίλο Σουάρεθ τον ειδοποίησε να επανεξετάσει τη φάση».