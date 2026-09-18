Γοδίν: «Κάναμε τον γιο του Σιμεόνε να κλαίει, ο Ντιέγκο Κόστα τον πέταγε στο τζακούζι»
Στα 23 του χρόνια, και αφού έκανε το... αγροτικό του σε Σαραγόσα και Αλαβές, ο Τζουλιάνο Σιμεόνε έχει εξελιχτεί σε βασικό στέλεχος της Ατλέτικο Μαδρίτης, αγωνιζόμενος υπό τις οδηγίες του πατέρα του, Ντιέγκο.
Πριν χρόνια δε, αποτελούσε κάτι σαν... μασκότ για τους Ροχιμπλάνκος, με τον Ντιέγκο Γοδίν να θυμάται τα μάλλον χοντροκομμένα καψώνια που έκαναν εκείνος και οι συμπαίκτες του στον Αργεντινό μεσοεπιθετικό...
Μιλώντας στην εκπομπή Radioestadio Noche του Onda Cero, ο Ουρουγουανός θρύλος της Ατλέτικο ανέφερε πως ο έφηβος τότε Τζουλιάνο συνήθιζε να επισκέπτεται τα αποδυτήρια, εξηγώντας ότι «τον κάναμε να κλάψει, και τώρα είναι ολόκληρος άντρας.
Ερχόταν στα αποδυτήρια και ο Ντιέγκο Κόστα τον πετούσε μέσα στο τζακούζι, τον έβαζε στο παγωμένο νερό. Καταστροφή... Έτρεχε κλαίγοντας, “μπαμπά, με χτύπησαν” και ο Τσόλο του έλεγε “μα σου αρέσει”. Και μετά ερχόταν ξανά! Ήταν καμικάζι».
🔊 "A Giuliano le hacíamos llorar en el vestuario y ahora es un hombre"— Radioestadio Noche (@RadioestadioN) September 18, 2026
🤣 Godín recuerda en Radioestadio Noche cómo era el pequeño Giuliano Simeone durante su etapa en el Atlético de Madrid#Godin #Simeone #Atletico #DiegoCosta pic.twitter.com/oWb1yMRGkA
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