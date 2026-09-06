Το απίστευτο αυτογκόλ του Τραορέ στο ντεμπούτο του με την Λα Κορούνια
Ο Αντάμα Τραορέ πραγματοποιήσε το βράδυ του Σαββάτου (05/09) την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ, η οποία συνδυάστηκε με μία μεγάλη νίκη με σκορ 2-3.
Σε προσωπικό επίπεδο ωστόσο, το ντεμπούτο του Ισπανού επιθετικού δεν ήταν ιδανικό, παρά τη τεράστια νίκη με ανατροπή που πέτυχε η ομάδα του. Αναλυτικότερα ο 30χρόνος πρώην διεθνής πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα στο 66' και περίπου 10 λεπτά αργότερα, στην προσπάθεια του να απομακρύνει με το κεφάλι μία σέντρα, έστειλε, άθελα του, την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 των γηπεδούχων.
¡ERA BÁSICAMENTE PARA EL OTRO LADO, ADAMA! Increíble gol en contra de Traoré en el triunfo de RC Deportivo sobre Villarreal por la cuarta fecha de #LaLiga. pic.twitter.com/gD01oy7WHX— SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026
Για καλή του τύχη το λάθος του δεν κόστισε στους φιλοξενούμενους, καθώς στο 79' ο Ζακαρία ισοφάρισε για το 2-2 και στο 88' ο Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος είχε συμμετοχή και στα τρια τέρματα της Λα Κορούνια, έγραψε το τελικό 2-3.
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