Οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Βινίσιους αναμένεται να επανεκκινήσουν, με τον Βραζιλιάνο να έχει αυξήσει τις οικονομικές του απαιτήσεις.

Παρά το ενδιαφέρον ομάδων όπως η Άρσεναλ και η Λίβερπουλ, η απόλυτη προτεραιότητα του Βινίσιους παραμένει η ανανέωση του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μια επιθυμία που φαίνεται να είναι αμοιβαία κι από την πλευρά της Βασίλισσας.

Όσον αφορά τις οικονομικές του απαιτήσεις δε, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ ζητά περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίως, σύμφωνα με την «AS». Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξεως των 5 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιό του, με τον ίδιο να θεωρεί ότι οι απολαβές του πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματική του αξία και την προσφορά του στους τίτλους που έχει κερδίσει η ομάδα όσο τον έχει στο ρόστερ της.

Όσον αφορά την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, είχαν προχωρήσει σημαντικά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όμως «πάγωσαν» προσωρινά εξαιτίας μιας οικονομικής διαφοράς για την οποία καμία πλευρά δεν υποχωρούσε.

Όπως μεταδίδουν οι Ισπανοί, οι επαφές αναμένεται να αρχίσουν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα, όταν ο Βίνι θα έχει γυρίσει από τις διακοπές του μετά το Μουντιάλ. Η ανανέωση του συμβολαίου του πάντως αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους Μαδριλένους, με τον ίδιο τον Μουρίνιο να θεωρεί πως ο 26χρονος θα πρέπει πάση θυσία να μείνει στην ομάδα του.

