Μπαρτσελόνα: Ανησυχία για τον τραυματισμό του Ντε Γιονγκ
Με το... αριστερό άρχισε η προετοιμασία της Μπαρτσελόνα! Σύμφωνα με τη Marca, κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων των Καταλανών, ο Φρένκι Ντε Γιονγκ φάνηκε πως αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη κάτι επίσημο για το διάστημα της απουσίας του.
Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο των Μπλαουγκράνα, αφού οι εκτιμήσεις είναι... δυσοίωνες. Υπάρχει φόβος ακόμα και για μεγάλη ζημιά, που θα αφήσει τον μέσο των Οράνιε έως και τέσσερις μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.
Ο 29χρονος παίκτης θα υποβληθεί σε νέες απαραίτητες εξετάσεις, ούτως ώστε να γνωστοποιηθεί με απόλυτη βεβαιότητα το μέγεθος του προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο Φλικ και οι συνεργάτες του δεν μπορούν να είναι ήρεμοι, καθώς πρόκειται για ένα άκρως σημαντικό εργαλείο των Πρωταθλητών Ισπανίας.
Ο Ντε Γιονγκ ήταν αρκετά επιρρεπής στους τραυματισμούς τη σεζόν που πέρασε, κάτι που τον ανάγκασε να χάσει αρκετά παιχνίδια της ομάδας και μένει να φανεί εάν η σεζόν 2026-27, θα συνεχιστεί με την ίδια... κακοδαιμονία.
Alarma De Jong.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 14, 2026
Regresó a Barcelona lesionado y podría estar varios meses de baja. En @marca. https://t.co/JF09sOWdZP
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