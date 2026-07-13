Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, αρνήθηκε τις φήμες περί πιθανής μεταγραφής του Φεράν Τόρες στην Παρί Σεν Ζερμέν, αντί 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, σε πρόσφατες δηλώσεις του μίλησε σχετικά με τις φήμες για την πιθανή μεταγραφή του Φεράν Τόρες στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Αναλυτικότερα, ισπανικά δημοσιεύματα σημειώνουν πως οι Μπλαουγκράνα ήταν έτοιμοι να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον 26χρόνο διεθνή, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν ανοιχτοί στο να τον πουλήσουν στους πρωταθλητές Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι αντί περίπου 50 εκατομμυριών ευρώ.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των Καταλανών ωστόσο, υποβάθμισε τις φήμες αυτές, επιλέγοντας αντ' αυτού να τονίσει την επίδραση του ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, η οποία έφτασε στα ημιτελικά του Μουντιάλ και θα διεκδικήσει την Τρίτη (14/07) απέναντι στη Γαλλία μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

«Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε (το ενδεχόμενο να μεταγραφεί στην Παρί Σεν Ζερμέν). (Ο Τόρες) Είναι παίκτης της Μπάρτσα και παίζει πολύ καλά στο Παγκόσμιο Κύπελλο», σημείωσε ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα.

🚨🔵🔴 Barça president Laporta: “Ferran Torres to PSG? We don’t have any confirmation on this”.



“He’s a Barça player and he’s doing very well at World Cup too”. pic.twitter.com/BhxdOQjFBP July 12, 2026

Ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει αγωνιστεί και στα 6 παιχνίδια που έχει δώσει η Ρόχας μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, χωρίς ωστόσο να έχει αφήσει το στίγμα του, καθώς έχει καταγράψει μονάχα μία ασίστ σε περίπου 210 αγωνιστικά λεπτά.