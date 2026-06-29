«Ο Άγιαξ συζητάει το ενδεχόμενο δανεισμού του Τερ Στέγκεν»
Τη σεζόν που μας πέρασε ο Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, που αγωνιζόταν στη Τζιρόνα ως δανεικός από τη Μπαρτσελόνα, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στη La Liga που την ίδια σεζόν πανηγυρίζει τον τίτλο και... υποβιβάζεται! Πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, με ρεπορτάζ να αναφέρουν πως ιδανικός προορισμός είναι για εκείνον ο Άγιαξ, όπου θα σμίξει με έναν παλιό γνώριμο.
Πιο συγκεκριμένα, ο νέος προπονητής του Αίαντα, Μιτσέλ, τον είχε υπό τις οδηγίες του τη σεζόν που μας πέρασε στον ισπανικό σύλλογο. «Οι γιοί των θεών» θεωρούν τον 34χρονο Γερμανό κίπερ ιδανική λύση για κάτω από τα δοκάρια και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να τον φέρουν στο Άμστερνταμ.
Ωστόσο, δεν έχει βρεθεί η «χρυσή» τομή με τους Μπλαουγκράνα και μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι καθώς σύμφωνα με τη Marca ο ολλανδικός σύλλογος δεν μπορεί να καλύψει ολόκληρο τον μισθό του και θέλει να πληρώνει μόνο περίπου 10% έως 15% των αποδοχών του. Κάπως έτσι ενδέχεται οι Καταλανοί να χρειαστεί να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος του μισθού του ώστε να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα την επόμενη σεζόν.
🚨🇩🇪 Marc André ter Stegen opens doors to Ajax move as negotiations are well underway also on player side.
Michel and Jordi Cruyff want MATS as new goalkeeper, deal now on with Barcelona on initial loan.
Salary share key point being discussed. pic.twitter.com/4HkYP5zlly— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026
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