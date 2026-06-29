Σκάνδαλο με τον Ρουτζέρι της Ατλέτικο: Πλήρωνε γυναίκες να του στέλνουν ρατσιστικά ηχητικά μηνύματα για να αυτοϊκανοποιείται
Τεράστιο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες με τον Ματέο Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης.
Μια γυναίκα από την Ιταλία έδωσε στη δημοσιότητα φωνητικά μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δυό τους μέσω του Instagram, τα οποία εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον 23χρονο αμυντικό των Ροχιμπλάνκος.
Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της, ο Ρουτζέρι την πλήρωνε για να του στέλνει φωνητικά μηνύματα με ιδιαίτερα προσβλητικό περιεχόμενο.
Το σοβαρό της υπόθεσης είναι ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ζητούσε απλώς από τη γυναίκα αυτή ερωτικά μηνύματα, αλλά απαιτούσε από εκείνη να χρησιμοποιεί ρατσιστικές εκφράσεις κατά των μαύρων και των μειονοτήτων γενικότερα, προκειμένου να αυτοϊκανοποιηθεί!
Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε πως τής έδινε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να τα προφέρει όσα έλεγε.
Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει προκληθεί τεράστιος σάλος στα social κι όλοι πλέον περιμένουν την επίσημη αντίδραση της Ατλέτικο, με τους φιλάθλους της να απαιτούν να διερευνηθεί άμεσα το θέμα και να υπάρξουν οι ανάλογες συνέπειες για τον Ιταλό.
🚨🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: An Italian woman has revealed horrifying DMs from Atletico Madrid player Matteo Ruggeri.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 29, 2026
• The video shows Ruggeri paying women to send him blasphemous and racist voice messages insulting Black people and other minorities in a sensual voice.
• He then… pic.twitter.com/I69FVRka8S
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