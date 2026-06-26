Κουκουρέγια: «Δεν θα πήγαινα σε ομάδα αν δεν μπορούσα να βρω τις θεραπείες για τον γιο μου»

Για ακόμη μια φορά ο Μαρκ Κουκουρέγια συγκίνησε με την στάση του για τον γιό του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Με κάθε επισημότητα ο Μαρκ Κουκουρέγια ανήκει στην οικογένεια της Ρεάλ Μαδρίτης, αποτελώντας μια από τις πρώτες μεταγραφές του Ζοσέ Μουρίνιο στη Βασίλισσα. Με τον special one να αποτελεί μεγάλο κίνητρο για εκείνον για να αφήσει την Τσέλσι.

Την περίοδο αυτή ο Ισπανός μπακ είναι στις ΗΠΑ για τις υποχρεώσεις του με τη Φούρια Ρόχα στο Μουντιάλ 2026, ωστόσο σε πρόσφατη συνέντευξη του αποκάλυψε λεπτομέρειες για την μεταγραφή του και πως κομβικό ρόλο σε κάθε του απόφαση έχουν οι ανάγκες του γιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Πιο συγκεκριμένα ο 27χρονος μιλώντας στο «Radioestadio Noche» ανέφερε: «Έμαθα για το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης μόλις δύο ημέρες πριν επισημοποιηθεί η μεταγραφή. Στην αρχή δεν μπορούσα να το πιστέψω, γιατί όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν δίστασα ούτε στιγμή να πω το "ναι". Τέτοιες ευκαιρίες παρουσιάζονται μία φορά στη ζωή και δεν γίνεται να τις αρνηθείς».

Όσον αφορά την οικογένεια του και τις ανάγκες του γιού τόνισε πως είναι εξαιρετικό σημαντικό για την οικογένεια του να καλύπτονται: «Δεν θα πήγαινα ποτέ σε μια ομάδα αν δεν μπορούσα να βρω τα κατάλληλα σχολεία ή τις απαραίτητες θεραπείες για τον γιο μου. Η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς».

Να θυμίσουμε πως το deal έκλεισε στα 60 εκατ. συν τα μπόνους τον Ισπανό αμυντικό, ο οποίος είχε φέτος 50 συμμετοχές με τη φανέλα της Τσέλσι.