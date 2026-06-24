Ρεάλ Μαδρίτης και Βινίσιους δεν τα βρίσκουν για την ανανέωση της συνεργασίας τους, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες διαζυγίου ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι!

Για καιρό η Ρεάλ Μαδρίτης μετέδιδε μια αισιοδοξία πως οι διαπραγματεύσεις με τον Βινίσιους Ζούνιορ για την ανανέωση της συνεργασίας τους κυλούσαν προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως ο χρόνος περνούσε χωρίς τελική συμφωνία. Και ένα χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου, φαίνεται όλο και πιο πιθανό πως ούτε και θα υπάρξει στο μέλλον.

Σύμφωνα με την «AS» αλλά και με δημοσιογράφο του «Radio Marca», οι δυο πλευρές δεν έχουν καταφέρει να βρουν τη χρυσή τομή στις συνομιλίες τους και η αισιοδοξία για deal αρχίζει να εξανεμίζεται στη Μαδρίτη. Αν και ο Βραζιλιάνος έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να παραμείνει στην ισπανική πρωτεύουσα, την ίδια ώρα εμφανίζεται ανένδοτος στις οικονομικές του απαιτήσεις που αποτελούν και το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας.

Η «AS» συμπληρώνει πως οι δυο πλευρές έχουν προγραμματισμένο νέο κύκλο επαφών μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως αν δεν παρουσιαστεί κάποια πρόοδος στις συζητήσεις τότε το κλαμπ θα καταφύγει σε άλλες λύσεις.

Λύσεις που συμπεριλαμβάνουν ακόμα και την πώληση του Βινίσιους μέσα στο καλοκαίρι, καθώς οι Μερένγκες δεν θέλουν να τον χάσουν ως ελεύθερο στο φινάλε της επόμενης σεζόν.

Προς το παρόν οι προσπάθειες θα εστιάσουν στην επίλυση των εμποδίων ώστε ο Βραζιλιάνος να παραμείνει στη Μαδρίτη, όμως σε διαφορετικό σενάριο θα μπορούσαν να προκύψουν εξελίξεις που θα τον οδηγήσουν προς την έξοδο.