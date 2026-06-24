Ζοσέ Μουρίνιο: «Θέλω να κάνω τον Μπαπέ καλύτερο!»

Την πρώτη του συνέντευξη έδωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ρεάλ Μαδρίτης, δίνοντας φυσικά πολλές ατάκες για συζήτηση.

Πάντα όταν μιλάει ο Ζοσέ Μουρίνιο δίνει... ατάκες που σηκώνουν αρκετή συζήτηση. Η πρώτη του συνέντευξη μετά την επιστροφή του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, φυσικά δεν αποτελεί εξαίρεση, με τον «Special One» να δίνει ρεσιτάλ και να απαντά σε ένα ερώτημα που απασχολεί.

Σε μια εξομολόγηση για το περιοδικό «Vanity Fair» ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε για όλα όπως για παράδειγμα τους λόγους που τους οδήγησαν πίσω στο τιμόνι της Βασίλισσας αλλά και ένα άλλο θέμα που απασχόλησε έντονα την περασμένη σεζόν τους Μερένχες που δεν είναι αλλό από τον Κιλιάν Μπαμπέ.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, την αφετηρία μιας θρυλικής καριέρας τότε που ο Μουρίνιο εργαζόταν ως βοηθός του Μπόμπι Ρόμπσον και είχε στενή σχέση Γκουαρδιόλα και τον Ενρίκε. Τότε παίκτες που πλέον θεωρούνται από τους καλύτερους προπονητές του κόσμου: «Ήμουν ένας νεαρός βοηθός προπονητή. Ο Πεπ και ο Λουίς ήταν απλώς ποδοσφαιριστές. Απεείχα πολύ από αυτό που θα γινόμουν αργότερα. Νομίζω ότι τότε και οι δύο σκέφτονταν αποκλειστικά την καριέρα τους ως παίκτες και όχι ως προπονητές. Σήμερα είμαστε όλοι νικητές του Champions League. Εκείνη την περίοδο, όμως, ειλικρινά προσπαθούσαμε απλώς να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε τη δουλειά μας. Φυσικά, καταλάβαινα ότι ο Πεπ ήταν ένας εξαιρετικά ευφυής ποδοσφαιριστής, από τον τρόπο που αγωνιζόταν και διάβαζε το παιχνίδι. Αντίστοιχα, διέκρινα ότι ο Λουίς ήταν ηγετική φυσιογνωμία και άνθρωπος που μπορούσε να εμπνεύσει τους γύρω του. Το αντιλαμβανόμουνα αυτό. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεσαι τι θα ακολουθήσει στο μέλλον το μόνο που σε απασχολεί είναι να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό».

🗣️ Primeras palabras de Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid: "No estoy aquí para criticar” https://t.co/uFWRz2sQ3D June 24, 2026

Στην συνέχεια μίλησε για τον τρόπο που έχει σκοπό να διαχειριστεί έναν σούπερ σταρ και έναν παίκτη που συγκεντρώνει πάντα τα βλέμματα, τον τύπο και φυσικά την κρητική. Ο λόγος για τον Κιλιάν Μπαπέ. Ο Πορτογάλος τεχνικός στην ερώτηση αυτή τόνισε πως θέλει να γνωρίσει προσωπικά τους παίκτες και ότι θα κάνει τα πάντα για να τον κάνει ακόμη καλύτερο: «Πρέπει να το δω με τα δικά μου μάτια. Πρέπει να κατανοήσω πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω. Όσα ξέρω τώρα προέρχονται από όσα διαβάζω στα μέσα ενημέρωσης και βλέπω στην τηλεόραση. Χρειάζεται να συναντήσω τους παίκτες, να τους γνωρίσω καλύτερα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μεγάλα λόγια. Είναι η στιγμή να παραμείνω ήρεμος, να αναλύσω δεδομένα, να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους της ομάδας, να κάνω ερωτήσεις και να δώσω απαντήσεις, δημιουργώντας έναν ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο. Στο τέλος της ημέρας, ο στόχος μου είναι να βοηθήσω τους παίκτες να εξελιχθούν, την ομάδα να βελτιωθεί και τον σύλλογο να προοδεύσει. Βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω τους πάντες, όχι για να ασκήσω κριτική. Δεν ήρθα για να μιλάω διαρκώς, αλλά για να ακούω. Το μόνο που μπορώ να πω για τον Κιλιάν Μπαπέ είναι ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να τον βοηθήσω να γίνει ακόμη καλύτερος».