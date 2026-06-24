Στην εκπομπή El Chiringuito αναφέρθηκε πως η Μπαρτσελόνα εξετάζει σοβαρά την περίπτωση της απόκτησης του Μικέλ Ογιαρθάμπαλ.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Μπαρτσελόνα ενόψει της νέας σεζόν προχωράει για τα καλά, με τους Χάνσι Φλικ και Ντέκο να σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις, μετά την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον από τη Νιουκάστλ για 80 εκατ. ευρώ.

Οι Καταλανοί πρέπει πάσει θυσία να ενισχυθούν στη θέση του επιθετικού, αφού ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχώρησε από τον σύλλογο ως ελεύθερος μετά από 4 χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα κενό που δύσκολα θα καλυφθεί. Εξ' ου και οι άνθρωποι των πρωταθλητών Ισπανίας έχουν βάλει ως πρώτο και βασικό στόχο τον Χούλιαν Άλβαρες.

Βέβαια, οι τελευταίες εξελίξεις και η αντίδραση της Ατλέτικο Μαδρίτης στις δηλώσεις του Αργεντίνου στράικερ που θέλει να πάρει μεταγραφή στους «μπλαουγκράνα», περιπλέκουν την υπόθεση, αφού οι Μαδριλένοι απαιτούν να πληρωθεί η ρήτρα των 500 εκατ. ευρώ, ειδάλλως ο παίκτης δεν παραχωρείται. Έτσι, ένα άλλο όνομα έπεσε στο τραπέζι.

Η ισπανική εκπομπή El Chiringuito ανέφερε πως η Μπάρτσα εξετάζει ως plan b την περίπτωση του Μικέλ Ογιαρθάμπαλ. Ο 29χρονος φορ έχει συμβόλαιο έως το 2028 με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ κοστολογείται στα 25 εκατ. ευρώ. Μάλιστα το τρέχον διάστημα είναι... σε φόρμα, έχοντας σκοράρει δυο φορές με την Εθνική Ισπανίας στο Μουντιάλ.