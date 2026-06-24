Μπαρτσελόνα: Τσεκάρει Ογιαρθάμπαλ, αν δεν προχωρήσει του Άλβαρες
Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Μπαρτσελόνα ενόψει της νέας σεζόν προχωράει για τα καλά, με τους Χάνσι Φλικ και Ντέκο να σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις, μετά την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον από τη Νιουκάστλ για 80 εκατ. ευρώ.
Οι Καταλανοί πρέπει πάσει θυσία να ενισχυθούν στη θέση του επιθετικού, αφού ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχώρησε από τον σύλλογο ως ελεύθερος μετά από 4 χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα κενό που δύσκολα θα καλυφθεί. Εξ' ου και οι άνθρωποι των πρωταθλητών Ισπανίας έχουν βάλει ως πρώτο και βασικό στόχο τον Χούλιαν Άλβαρες.
Βέβαια, οι τελευταίες εξελίξεις και η αντίδραση της Ατλέτικο Μαδρίτης στις δηλώσεις του Αργεντίνου στράικερ που θέλει να πάρει μεταγραφή στους «μπλαουγκράνα», περιπλέκουν την υπόθεση, αφού οι Μαδριλένοι απαιτούν να πληρωθεί η ρήτρα των 500 εκατ. ευρώ, ειδάλλως ο παίκτης δεν παραχωρείται. Έτσι, ένα άλλο όνομα έπεσε στο τραπέζι.
Η ισπανική εκπομπή El Chiringuito ανέφερε πως η Μπάρτσα εξετάζει ως plan b την περίπτωση του Μικέλ Ογιαρθάμπαλ. Ο 29χρονος φορ έχει συμβόλαιο έως το 2028 με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ κοστολογείται στα 25 εκατ. ευρώ. Μάλιστα το τρέχον διάστημα είναι... σε φόρμα, έχοντας σκοράρει δυο φορές με την Εθνική Ισπανίας στο Μουντιάλ.
🚨 JUST IN: Barcelona are working on SIGNING Mikel Oyarzabal.— Barça Universal (@BarcaUniversal) June 24, 2026
He is the PLAN B if Barça can't complete the signing of Julian Alvarez.
— @elchiringuitotv pic.twitter.com/uJ1FBv7Pml
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.