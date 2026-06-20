Σοκ στη Χιλή: Πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης έπαθε έμφραγμα, ενώ βρισκόταν σε συνέντευξη Τύπου

Ο πρώην αμυντικός μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φερνάρντο Γκάγκο, έπαθε ένα μικρό έμφραγμα κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης Τύπου με την χιλιανή ομάδα, Ουνιβερσιδάδ ντε Χιλή.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Φερνάντο Γκάγκο, υπέστη μία ξαφνική καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης Τύπου για την τωρινή του ομάδα, την Ουνιβερσιδάδ ντε Χιλή, όπου εργάζεται ως πρώτος προπονητές.

Αφού απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου μετά τον αγώνα εναντίον της Ο'Χίγκινς, ο Αργεντίνος μέσος συσπάστηκε, δείχνοντας σημάδια εμφανούς πόνου και, αφού ήπιε λίγο νερό, αποχώρησε από την αίθουσα.

Fernando Gago fue internado y se realizó una serie de exámenes cardiovasculares: en la conferencia tras el triunfo de Universidad de Chile ante O’Higgins ya evidenciaba molestias 🚨 pic.twitter.com/xpmgOszFBF — Bolavip Chile (@Bolavipcl) June 19, 2026

Ο νοτιοαμερικανικός Τύπος ανέφερε ότι ο προπονητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση γύρω στις τρεις το πρωί τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/06).

Από την πλευρά του, ο σύλλογος από το Σαντιάγο καθησύχασε γρήγορα τους οπαδούς μέσω ενός επίσημου δελτίου τύπου, επιβεβαιώνοντας ότι ο 40χρόνος τεχνικός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σταθερή και καλή κατάσταση.

«Σας ενημερώνουμε ότι ο προπονητής μας, Φερνάντο Γκάγκο, υποβάλλεται σε μια σειρά καρδιαγγειακών εξετάσεων και δεν θα διευθύνει την προπόνηση σήμερα. Ο Φερνάντο Γκάγκο είναι σε καλή κατάσταση και φροντίζεται από το ιατρικό μας επιτελείο», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας.

Ο Γκάγκο ξεκίνησε τη καριέρα του από τη Μπόκα Τζούνιορς, προτού μετακομίσει το 2007 στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου και παρέμεινε μέχρι το 2011. Κατά τη διάρκεια των τεσσεράμισι ετών που έκατσε στους «μερένχες» πραγματοποίησε 121 εμφανίσεις, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα.