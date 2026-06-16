Μπαρτσελόνα: Αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Ράσφορντ

Μπαρτσελόνα: Αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Ράσφορντ

Ο Μάρκους Ράσφορντ εκτός

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Η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του Μάρκους Ράσφορντ, καθώς δεν ενεργοποίησε την ρήτρα των 30 εκατομμυρίων που είχε βάλει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η προθεσμία της Μπαρτσελόνα για την οριστική απόκτηση του Μάρκους Ράσφορντ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έληξε τη Δευτέρα (15/06) χωρίς οι Καταλανοί να προβούν σε καμία ενέργεια.

Όπως έχουν τα πράγματα, ο Άγγλος διεθνής πρόκειται τώρα να επιστρέψει πίσω στους «κόκκινους διαβόλους», κάτι το οποίο περίμενε, με το μέλλον του να παραμένει μέχρι στιγμής αβέβαιο.

Η αλήθεια είναι πως οι Μπλαουγκράνα είναι ανοιχτοί στο να συνεχίσει ο 28χρόνος επιθετικός στον σύλλογο, μόνο εφόσον διευθετηθεί ένας ακόμη δανεισμός, κάτι που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν θέλει να διαπραγματευτεί.

 

Υπάρχουν ακόμη φήμες για ενδιαφέρον από την Μπάγερν Μονάχου και την Άστον Βίλα, ενώ και ο Μάικλ Κάρικ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Ράσφορντ να παίξει ξανά για τον αγγλικό σύλλογο.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα των 325.000 λιρών που λαμβάνει εβδομαδιαίως, καθώς και του συμβολαίου του που ισχύει μέχρι το 2028. Ο εξτρέμ μπορεί να τελείωσε την περασμένη σεζόν με καλό ρεκόρ στην Μπαρτσελόνα και να κέρδισε τη La Liga, όμως οι αυξημένες αποδοχές του μπορεί να αποδειχθούν πρόβλημα για πολλές ομάδες.

Ο ίδιος ο παίκτης πάντως αυτή τη στιγμή είναι πλήρως αφωσιωμένος στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο να κάνει μία καλή πορεία με τα «Τρία Λιοντάρια», ξεκαθαρίζοντας πως όποια συζήτηση είναι να γίνει αναφορικά με το μέλλον του, θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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