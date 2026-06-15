Ο Μαρκ Κουκουρέγια ανήκει και επίσημα στο δυναμικό της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο μόλις τρεις μήνες πριν αρνιόταν πεισματικά πως κάτι τέτοιο θα συμβεί.

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι και με τη βούλα από το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) ο Μαρκ Κουκουρέγια, με τη «βασίλισσα» να κινείται άμεσα και να τον κλείνει από την Τσέλσι, παρότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής -φέρεται να- περίμενε καρτερικά ενδιαφέρον από την Μπαρτσελόνα.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει ήδη προσφέρει στον Ζοσέ Μουρίνιο τους Ντένζελ Ντάμφρις, Ιμπραϊμα Κονατέ και Μπερνάρντο Σίλβα (προφορική συμφωνία), με τον αριστερό μπακ της εθνικής Ισπανίας να γίνεται το πιο πρόσφατο απόκτημα.

Ωστόσο, πρόκειται για μια κίνηση που σήκωσε αντιδράσεις, αφού μόλις πριν τρεις μήνες, τον περασμένο Μάρτιο, ο «αφάνας» φουλ-μπακ οριόταν πως δεν πρόκειται να φορέσει τη φανέλα των Λος Μπλάνκος. Μάλιστα, είχε πει την χαρακτηριστική ατάκα «Τα μαλλιά μου είναι ιερά, αλλά καλύτερα καραφλός παρά να παίξω στη Ρεάλ».

Το παραπάνω και η εν τέλει κατάληξη του άλλοτε μέλους των Ακαδημιών της Λα Μασία είναι μια τρανή απόδειξη της λαϊκής ρήσης «Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς»....