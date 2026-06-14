Συγκλονίζει ο Ζοάο Κανσέλο για τον θάνατο της μητέρας του: «Θυμάμαι την τελευταία κραυγή της, ήμασταν στον γκρεμό!»

Ο Ζοάο Κανσέλο αφηγήθηκε με δάκρυα στα μάτια το πώς έχασε τη μητέρα του σε τροχαίο δυστύχημα όσο ήταν ακόμα 18 χρονών.

Ο Ζοάο Κανσέλο προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για το θανατηφόρο τροχαίο που του στέρησε τη μητέρα του, Φιλομένα, όταν ο ίδιος ήταν μόλις 18 ετών.

Ο Πορτογάλος μπακ περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στον αυτοκινητόδρομο Α2 κοντά στη Λισαβόνα, τις εικόνες, την κραυγή που τον στοιχειώνει μέχρι σήμερα, αλλά και την αντίδραση του οκτάχρονου αδελφού του.

Ο ίδιος αφηγήθηκε μεταξύ άλλων το πώς σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σώσει τη μητέρα του προσπάθησε μέσα στο σκοτάδι να σηκώσει το αναποδογυρισμένο όχημα με όλη του τη δύναμη για να την απεγκλωβίσει, κάτι που ήταν ανθρωπίνως αδύνατο.

«Σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου άλλαξε τη ζωή μου για πάντα. Θυμάμαι κάποια πράγματα. Θυμάμαι την τελευταία κραυγή της μητέρας μου. Θυμάμαι τον αδελφό μου να κλαίει, παιδί ακόμα, οκτώ ετών. Προσπάθησα να σηκώσω το αυτοκίνητο για να βγάλω τη μητέρα μου από κάτω και δεν μπορούσα, δεν μπορούσα. Ήταν όλα πολύ σκοτεινά, ήμασταν στις θαμνώδεις εκτάσεις, στον Α2, στον γκρεμό. Προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη, αλλά το να σηκώσεις ένα αυτοκίνητο είναι εντελώς αδύνατο», είπε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος αμυντικός.