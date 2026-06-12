Με μήνυση κατά το προέδρου της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, απειλεί η Μπαρτσελόνα, η οποία κατηγορεί τον 79χρονο για συκοφαντική δυσφήμιση στην υπόθεση Νεγκρέιρα.

Οι εποχές σύμπλευσης μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης λόγω του εγχειρήματος της European Super League δείχνουν να έχουν κλειδωθεί πια για τα καλά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Οι σχέσεις μεταξύ των δυο γιγάντων της Ισπανίας έχουν ψυχραθεί ξανά το τελευταίο διάστημα, με τελευταίο επεισόδιο τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Μερένγκες, Φλορεντίνο Πέρεθ, για την υπόθεση Νεγκρέιρα.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο της προεκλογικής του καμπάνιας, ο 79χρονος πρόεδρος της Ρεάλ αποκάλυψε πως οι Μερένγκες θα αποστείλουν φάκελο προς την UEFA με στοιχεία που βαραίνουν τους Μπλαουγκράνα και θα απαιτήσουν την παραδειγματική τιμωρία τους με την αφαίρεση τίτλων.

Λίγες εβδομάδες αργότερα ωστόσο και με την επανεκλογή του στον προεδρικό θώκο, η Μπαρτσελόνα πέρασε στην αντεπίθεση! Μέσω επίσημης ανακοίνωσης οι Μπλαουγκράνα κάλεσαν τον Πέρεθ να ανασκευάσει για τα όσα είπε για την υπόθεση Νεγκρέιρα, αλλιώς απείλησαν πως προσφύγουν στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης.

«Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι κατέθεσε σήμερα το προβλεπόμενο αίτημα συμβιβαστικής διαδικασίας, ως προαπαιτούμενο για την υποβολή ποινικής μήνυσης για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ποινικού Κώδικα, κατά του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, κ. Φλορεντίνο Πέρεθ. Η ενέργεια αυτή αποτελεί απάντηση σε δηλώσεις που έκανε ο κ. Πέρεθ σε συνέντευξη Τύπου στις 12 Μαΐου και σε συνέντευξή του σε μέσο ενημέρωσης την επόμενη ημέρα.

Σκοπός του αιτήματος είναι να ανακαλέσει ο κ. Πέρεθ συγκεκριμένες δηλώσεις, τις οποίες, σύμφωνα με την Μπαρτσελόνα, διατύπωσε γνωρίζοντας ότι ήταν ψευδείς και οι οποίες θίγουν την τιμή, την εικόνα και τη φήμη του συλλόγου. Σε περίπτωση που το αίτημα αυτό δεν ικανοποιηθεί δεόντως, η Μπαρτσελόνα θα προχωρήσει στην κατάθεση της αντίστοιχης ποινικής μήνυσης» τονίζεται στην ανακοίνωση.