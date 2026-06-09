Γιούστε σε Πέρεθ: «Κανείς δε μπορεί να αμαυρώσει το σήμα της Μπαρτσελόνα!»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης ύστερα από την επανεκλογή του Πέρεθ. Οι Μπλαουγκράνα πέρασαν στην αντεπίθεση με... μπροστάρη τον Γιούστε.

Κλιμακώνεται η κόντρα ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης! Ο υπηρεσιακός πρόεδρος των Καταλανών, Ράφα Γιούστε, απάντησε στον ισχυρό άνδρα των Μαδριλένων, και στο αίτημα των Μαδριδίστας να αφαιρεθούν τίτλοι από τους Μπλαουγκράνα.

Το «αφεντικό» των Μαδριλένων μέχρι το 2030 έχει αρχίσει να τρέχει τις εξελίξεις, τόσο με την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο, όσο και με τη μεταγραφική ενίσχυση, με άπαντες να περιμένουν το όνομα «βόμβα» των 150 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η δουλειά δεν σταματάει εκεί, καθώς ο 79χρονος πάει για.. κατά μέτωπο επίθεση προς τη μεγάλη αντίπαλο, Μπαρτσελόνα, αναφορικά με την περίφημη υπόθεση Νεγκρέιρα. Οι άνθρωποι της Ρεάλ έχουν ετοιμάσει εδώ και μήνες έναν φάκελο σχετικά με το ζήτημα, ο οποίος σύμφωνα με την AS, θα φτάσει σύντομα στα γραφεία της UEFA.

Συγκεκριμένα ο σύλλογος της πρωτεύουσας ζητά την αφαίρεση τροπαίων από τον σύλλογο της Καταλονίας, στο διάστημα που φέρεται να χρημάτιζαν τον πρώην αρχιδιαιτητή της La Liga.

Η Μπάρτσα δε θα μπορούσε να μείνει με σταυρωμένα τα... χέρια και έτσι πήρε τη... σκυτάλη. Σκοπεύει να καταθέσει αγωγή κατά των Μαδριλένων και του Πέρεθ, όπως διαβεβαίωσε ενώπιον της Γερουσίας και των πιο έμπειρων εταίρων, ο Γιούστε. Ο υπηρεσιακός πρόεδρος της ομάδας της Βαρκελώνης έκανε λόγο για ζηλοφθονία από την πλευρά της Ρεάλ, μίλησε για συκοφαντική δυσφήμιση του Πέρεθ προς τον καταλανικό σύλλογο και συνέχισε τονίζοντας πως η Μπαρτσελόνα δε θα δεχθεί απειλές και κανείς δεν μπορεί να αμαυρώνει το έμβλημά της.

Έτσι, οι τεταμένες σχέσεις των δύο ομάδων καλά κρατούν και οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως δεν προβλέπεται ομαλοποίηση του διχασμού.