Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε επικοινωνία με την Άρσεναλ για την περίπτωση αμυντικού.

Ασταμάτητη μοιάζει η Ρεάλ Μαδρίτης στο μεταγραφικό παζάρι που ανοίγει και επίσημα την 1η Ιουλίου, καθώς ήδη έχει κλείσει τους Ντένζελ Ντάμφρις και Ιμπραϊμα Κονατέ.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ επανεξελέγη στον προεδρικό θώκο έως το 2030, ο Ζοσέ Μουρίνιο πιάνει άμεσα δουλειά και ο σχεδιασμός για επιστροφή στην κορυφή «τρέχει» με γοργούς ρυθμούς.

Πλέον, άπαντες περιμένουν να μάθουν σήμερα (9/6) το όνομα «βόμβα» που έχει τάξει ο 79χρονος επιχειρηματίας, παίκτης που κοστίζει περί τα 150 εκατ. ευρώ. Ο Πέρεθ όμως δεν μένει μόνο εκεί, αφού σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Ρεάλ επικοινώνησε με την Άρσεναλ.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ ανέφερε πως η «βασίλισσα» έκανε επαφή με τους πρωταθλητές Αγγλίας, αναφορικά με την περίπτωση του Ρικάρντο Καλαφιόρι. Στόχος ήταν οι άνθρωποι των Μαδριλένων να δουν αν υπάρχει περίπτωση μετακίνησης του παίκτη, ενώ σημειώνεται πως δεν συνέβη τίποτα άλλο πέρα από μια διερευνητική συζήτηση.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο 24χρονος αμυντικός ήταν σημαντικός για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στην κατάκτηση της Premier League, ενώ ολοκλήρωσε (συνολικά) με 36 συμμετοχές, έχοντας 1 γκολ και 3 ασίστ.