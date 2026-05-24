Ισπανία: Επιστροφή στη La Liga για τη Λα Κορούνια
Μετά από οκταετή απουσία, η Λα Κορούνια επιστρέφει στη La Liga! Η Ντεπορτίβο επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Βαγιαδολίδ και εξασφάλισε έτσι την άνοδο στα σαλόνια μία αγωνιστική πριν το τέλος της σεζόν, ακολουθώντας τη Ρασίνγκ Σανταντέρ.
Η Λα Κορούνια θα αγωνιστεί έτσι ξανά στη μεγάλη κατηγορία για πρώτη φορά μετά τον υποβιβασμό της το 2018, με Αλμερία, Μάλαγα, Λας Πάλμας, Καστεγιόν, Μπούργος και Εϊμπάρ να αναμένεται να κοντραριστούν για τις τέσσερις θέσεις των playoffs την τελευταία αγωνιστική.
Από την άλλη, δύσκολη βραδιά είχε η Ρεάλ Σαραγόσα, που μετά το 1-1 με τη Λας Πάλμας υποβιβάστηκε και μαθηματικά στη Γ' κατηγορία, κάτι που είχε να συμβεί από το μακρινό 1949! Ενδεικτικά, μετά την ίδρυσή της το 1932, έχει παίξει εκτός πρώτης δυάδας κατηγοριών μόλις τέσσερις φορές...
𝑪𝒓𝒆𝒎𝒐𝒔, 𝒗𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒂 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒊𝒓𝒂. pic.twitter.com/xb7kJEvDq1— RC Deportivo (@RCDeportivo) May 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.