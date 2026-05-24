Η Λα Κορούνια επέστρεψε στη La Liga μετά από οκτώ χρόνια, με τη Σαραγόσα από την άλλη να πέφτει στη Γ' κατηγορία για πρώτη φορά μετά το 1949!

Μετά από οκταετή απουσία, η Λα Κορούνια επιστρέφει στη La Liga! Η Ντεπορτίβο επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Βαγιαδολίδ και εξασφάλισε έτσι την άνοδο στα σαλόνια μία αγωνιστική πριν το τέλος της σεζόν, ακολουθώντας τη Ρασίνγκ Σανταντέρ.

Η Λα Κορούνια θα αγωνιστεί έτσι ξανά στη μεγάλη κατηγορία για πρώτη φορά μετά τον υποβιβασμό της το 2018, με Αλμερία, Μάλαγα, Λας Πάλμας, Καστεγιόν, Μπούργος και Εϊμπάρ να αναμένεται να κοντραριστούν για τις τέσσερις θέσεις των playoffs την τελευταία αγωνιστική.

Από την άλλη, δύσκολη βραδιά είχε η Ρεάλ Σαραγόσα, που μετά το 1-1 με τη Λας Πάλμας υποβιβάστηκε και μαθηματικά στη Γ' κατηγορία, κάτι που είχε να συμβεί από το μακρινό 1949! Ενδεικτικά, μετά την ίδρυσή της το 1932, έχει παίξει εκτός πρώτης δυάδας κατηγοριών μόλις τέσσερις φορές...