Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (10/5) Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης.

Με στόχο να εξασφαλίσει και μαθηματικά το 29ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί απόψε (10/5) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο νέο «Καμπ Νόου» για την 35η αγωνιστική της La Liga.

Το σύνολο του Χάνσι Φλικ χρειάζεται νίκη ή ισοπαλία για να κάνει το back to back, αφού βρίσκεται στο +11 από τους «Μερένγκχες» με 3 αγωνιστικές να απομένουν μετά το Clasico.

Η σέντρα θα γίνει στις 22:00 και η μετάδοση από το Novasports 1.