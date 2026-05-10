Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Πού θα δείτε το Clasico τίτλου της La Liga
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (10/5) Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης.
Με στόχο να εξασφαλίσει και μαθηματικά το 29ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί απόψε (10/5) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο νέο «Καμπ Νόου» για την 35η αγωνιστική της La Liga.
Το σύνολο του Χάνσι Φλικ χρειάζεται νίκη ή ισοπαλία για να κάνει το back to back, αφού βρίσκεται στο +11 από τους «Μερένγκχες» με 3 αγωνιστικές να απομένουν μετά το Clasico.
Η σέντρα θα γίνει στις 22:00 και η μετάδοση από το Novasports 1.
@Photo credits: Associated Press
