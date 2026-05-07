Βαλβέρδε και Τσουαμενί κινδυνεύουν με βαριές ποινές, βάσει του εσωτερικού κανονισμού της Ρεάλ Μαδρίτης.

Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί βλέπουν τα όνομά τους... κρεμασμένα στα μανταλάκια του ευρωπαϊκού Τύπου, με τα συνεχιζόμενα μεταξύ τους επεισόδια να ξεφεύγουν και να φέρνουν σε δύσκολη θέση τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναμενόμενα, οι ιθύνοντες της Βασίλισσας σκοπεύουν να τιμωρήσουν τους δύο ποδοσφαιριστές, με τον Μελχόρ Ρούιθ του COPE να παρουσιάζει τα δεδομένα. Βάσει του εσωτερικού κανονισμού του κλαμπ, προβλέπεται αποκλεισμός από τρία μέχρι δέκα ματς με αναστολή μισθού για το χρονικό διάστημα αυτό εάν η παράβαση θεωρηθεί σοβαρό αδίκημα.

Σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με πράξη που θεωρείται πολύ σοβαρό αδίκημα, τότε η ποινή ανεβαίνει στα έντεκα με 20 ματς, ενώ εντός κάδρου μπαίνει μέχρι και η διακοπή συμβολαίου! Σίγουρα φαντάζει δύσκολο να φτάσουν οι Μαδριλένοι στην τελευταία επιλογή, εντούτοις είναι σαφές πως χρειάζεται... ηλεκτροσόκ στη Ρεάλ.