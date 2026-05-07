Ρεάλ Μαδρίτης: Τι προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός για Βαλβέρδε, Τσουαμενί
Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί βλέπουν τα όνομά τους... κρεμασμένα στα μανταλάκια του ευρωπαϊκού Τύπου, με τα συνεχιζόμενα μεταξύ τους επεισόδια να ξεφεύγουν και να φέρνουν σε δύσκολη θέση τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Αναμενόμενα, οι ιθύνοντες της Βασίλισσας σκοπεύουν να τιμωρήσουν τους δύο ποδοσφαιριστές, με τον Μελχόρ Ρούιθ του COPE να παρουσιάζει τα δεδομένα. Βάσει του εσωτερικού κανονισμού του κλαμπ, προβλέπεται αποκλεισμός από τρία μέχρι δέκα ματς με αναστολή μισθού για το χρονικό διάστημα αυτό εάν η παράβαση θεωρηθεί σοβαρό αδίκημα.
Σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με πράξη που θεωρείται πολύ σοβαρό αδίκημα, τότε η ποινή ανεβαίνει στα έντεκα με 20 ματς, ενώ εντός κάδρου μπαίνει μέχρι και η διακοπή συμβολαίου! Σίγουρα φαντάζει δύσκολο να φτάσουν οι Μαδριλένοι στην τελευταία επιλογή, εντούτοις είναι σαφές πως χρειάζεται... ηλεκτροσόκ στη Ρεάλ.
Además del Expediente Disciplinario a ambos Jugadores el @realmadrid aplicará el Régimen Interno— Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) May 7, 2026
Faltas Grave: Suspensión de Empleo y Sueldo, de 3 a 10 partidos
Faltas Muy Graves: Suspensión de empleo y sueldo de 11 a 20 partidos o INCLUSO hasta un Despido disciplinario
👇
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.