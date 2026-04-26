Στιγμή έντασης ανάμεσα στον Νταβίντ Κάρμο και μερίδα των οπαδών της Οβιέδο, καθώς κατά τη διάρκεια της αλλαγής του κάτι άκουσε από τις κερκίδες και έσπευσε να απαντήσει.

Ο υποβιβασμός έφερε... νεύρα! H Ρεάλ Οβιέδο είναι ουραγός και μαθηματικά υποβιβασμένη και το περιστατικό του Νταβίντ Κάρμο με μερίδα οπαδών από την εξέδρα είναι μια μικρογραφία της κατάστασης που επικρατεί στον ισπανικό σύλλογο.

Συγκεκριμένα στη σημερινή (26/4) εντός έδρα ήττα της Οβιέδο από την Έλτσε με 2-1, ο υψηλόσωμος αμυντικός των γηπεδούχων αντικαταστάθηκε από συμπαίκτη του στο 65ο λεπτό, ενώ η ομάδα του ήταν πίσω στο σκορ με δύο τέρματα.

Κατά τη διάρκεια της αλλαγής του ο Ανγκολέζος παίκτης κατευθυνόταν προς τον πάγκο, όταν κάποιοι οπαδοί της ομάδας του εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς το πρόσωπο του 26χρονου σέντερ-μπακ.

Εκείνος δεν το άφησε να... πέσει κάτω, κατευθύνθηκε προς το μέρος τους και ξεκίνησε η ένταση. Υπενθυμίζουμε πως ο Κάρμο πέρασε από τα... μέρη μας φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού και φέτος αγωνίζεται στη La Liga, ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Με τη φανέλα της ισπανικής ομάδας μετρά 22 συμμετοχές και έχει σκοράρει μία φορά την τρέχουσα σεζόν.