Η Ράγιο Βαγιεκάνο κέρδισε 1-0 την Εσπανιόλ και πήρε υπερπολύτιμο τρίποντο, που την απομάκρυνε από την επικίνδυνη ζώνη.

Στο Βαγιέκας της Μαδρίτης η Ράγιο πήρε τεράστια νίκη με 1-0 απέναντι στην Εσπανιόλ, έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε της La Liga. Οι γηπεδούχοι έπιασαν τους φιλοξενούμενους στην 11η θέση και στους 38 βαθμούς και απέχουν πέντε βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Το παιχνίδι δε διεκδικεί δάφνες ποιότητας σε κανένα σημείο του, καθώς στη μεγαλύτερη διάρκειά του κυριάρχησαν τα νεύρα και οι μονομαχίες. Ο διαιτητής της αναμέτρησης υπέδειξε έξι φορές την κίτρινη κάρτα, σε ένα ματς που και οι δύο αντίπαλοι ήταν επιφυλακτικοί.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 74ο λεπτό, η Εσπανιόλ πήγε να... παγώσει τους Μαδριλένους, αλλά ο Γκαρσία αστόχησε από τα έντεκα βήματα για τους Καταλανούς και παρέμεινε το 0-0. Λυτρωτής και ήρωας για τους γηπεδούχους ο Καμέγιο που βρήκε δίχτυα στο 87' ύστερα από ασίστ του Ακομά και διαμόρφωσε το τελικό 1-0!

Υπενθυμίζουμε πως η Ράγιο που απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης το Στρασβούργο. Το άλλο ζευγάρι είναι το Κρίσταλ Πάλας - Σαχτάρ Ντόνετσκ.