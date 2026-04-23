Δυσάρεστα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Μιλιτάο και Γκιουλέρ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε διπλή ανακοίνωση σχετικά με τους τραυματισμούς του Έντερ Μιλιτάο και του Αρντά Γκιουλέρ. Το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου επιβεβαίωσε ότι και οι δύο παίκτες έχουν υποστεί μυϊκούς τραυματισμούς, που θα τους κρατήσουν εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες και πιθανότατα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Στην περίπτωση του Βραζιλιάνου σέντερ μπακ, οι ιατρικές εξετάσεις ανίχνευσαν τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού. Ο ίδιος θα πρέπει τώρα να ξεκινήσει τη διαδικασία της αποθεραπείας του και το διάστημα της απουσίας του θα υπολογιστεί με βάση την πρόοδό που θα έχει.

Όσον αφορά το Τούρκο άσο της Βασίλισσας, περνάει μια παρόμοια κατάσταση, καθώς η ιατρική έκθεση των Μαδριλένων δείχνει επίσης τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο μυ.

Με την απουσία τους στο ματς με την Μπέτις (24/4) να είναι δεδομένη, το βασικό ερώτημα είναι το αν θα είναι έτοιμοι για τον αγώνα της La Liga με την Μπαρτσελόνα που είναι προγραμματισμένος για τις 10 Μαΐου.

Parte médico de Güler. April 23, 2026