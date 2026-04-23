Ο Άλβαρο Αρμπελόα απάντησε με χιούμορ, σε ερώτηση σχετικά με τον Κιλιάν Μπαπέ που έκανε like σε ανάρτηση, η οποία ζητούσε την επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ολοένα και πιο τεταμένη, μετά και την γνωστοποίηση της είδησης πως ο Κιλιάν Μπαπέ έκανε like σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνέδεε τον Ζοζέ Μουρίνιο με μια πιθανή επιστροφή του στην «βασίλισσα».

Η αλληλεπίδραση αυτή προσέλκυσε γρήγορα την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τροφοδοτώντας εικασίες μεταξύ των οπαδών σχετικά με τα εσωτερικά των «μερένχες» και τις πιθανές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στον πάγκο τους.

Mbappe wants to be coached by Mourinho, and has also liked a post reporting the rumours… [@abolapt].



The post showed an image of Mourinho with Ronaldo and Özil, and then with Mbappe and Guler.



It also showed Ronaldo's stats from 2010-2013, and a comparison with Mbappe.



🫣 pic.twitter.com/nFJWcjtD7L April 23, 2026

Σε πρόσφατες δηλώσεις του πάντως, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, απέρριψε τα σενάρια αυτά με μια αρκετά... ειλικρινής απάντηση, συγκρίνοντας μάλιστα τον «Special One» με την... Τζούλια Ρόμπερτς.

«Δεν με νοιάζει αν (ο Μπαπέ) κάνει like σε μια ανάρτηση για τον Μουρίνιο, την Τζούλια Ρόμπερτς ή οποιονδήποτε άλλον», δήλωσε ο Ισπανός με μία γερή δόση χιούμορ, θέλοντας έτσι να υποβαθμίσει τη σημασία της διαδικτυακής δραστηριότητας του Γάλλου επιθετικού.

🚨 Álvaro Arbeloa on Mbappé liking a post about Mourinho as Real Madrid manager next season: “I don't care about likes”.



“He can like a post about Mourinho, Julia Roberts or whoever!” 😁 pic.twitter.com/ns1xeLYLCi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026

Τα σχόλια του νεαρού τεχνικού στοχεύουν ξεκάθαρα στο να τερματίσουν τις αυξανόμενες αφηγήσεις που συνδέουν τις προτιμήσεις των παικτών με τις αποφάσεις της διοίκησης. Η αλήθεια είναι όμως πως, παρά τις συνεχιζόμενες φήμες για τον μέλλον του Αρμπελόα στο πάγκο της «βασίλισσας», ο μαδριλένικος σύλλογος δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη καμία αλλαγή.