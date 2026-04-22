Η Έλτσε επικράτησε 3-2 της Ατλέτικο Μαδρίτης σε ένα υπερπολύτιμο τρίποντο για τους γηπεδούχους στη... μάχη της σωτηρίας.

Τρίποντο χρυσάφι για την Έλτσε, έχασε... έδαφος στη μάχη της τριάδας η Ατλέτικο! Οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν 3-2 σε μία τεράστια νίκη που τους δίνει βαθιά... ανάσα στη μάχη της παραμονής, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε της La Liga.

Το ματς είχε σκορ και θέαμα και ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο στο οποίο σημειώθηκαν τέσσερα γκολ. Η ομάδα του Σιμεόνε προηγήθηκε μόλις στο 10ο λεπτό με τον Γκονζάλεζ ύστερα από ασίστ του Μεντόσα. Οκτώ λεπτά αργότερα, ο Αφενγκρούμπερ ισοφάρισε για την Έλτσε. Στο 30' οι Ροχιμπλάνκος έμειναν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Αλμάδα, γεγονός που επηρέασε την έκβαση του τελικού αποτελέσματος.

Τρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι όντες με παίκτη παραπάνω, πήραν και προβάδισμα στο σκορ με το γκολ του Αντρέ Σίλβα από την... άσπρη βούλα. Η Ατλέτικο δεν τα παράτησε, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα και ο Γκονζάλες με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έστειλε τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια (2-2).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, οι Μαδριλένοι εστίασαν στον ανασταλτικό τομέα, καθώς έπαιζαν με δέκα και οι γηπεδούχοι που... καιγόντουσαν για τη νίκη έφτασαν τελικά στο πολυπόθητο γκολ, με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Αντρέ Σίλβα στο 75ο λεπτό, κάνοντας το 3-2. Μια τεράστια νίκη για την Έλτσε που ανέβηκε στην 15η θέση του πίνακα με 35 βαθμούς. Πλέον βρίσκεται στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη. Στον αντίποδα η Ατλέτικο παρέμεινε τέταρτη και είναι στο -4 από την τρίτη Βιγιαρεάλ, που έχει και ματς λιγότερο.