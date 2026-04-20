Αρμπελόα: «Για τη Ρεάλ είναι πιο εύκολο να κερδίσει το Champions League παρά τη La Liga»

Ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης προέβη σε μια... πικάντικη δήλωση, λέγοντας πως είναι πιο εύκολο η ομάδα του να παίρνει το Champions League παρά το πρωτάθλημα.

Σε ρυθμούς La Liga επιστρέφει η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τον αποκλεισμό της από την Μπάγερν Μονάχου στα προημιτελικά του Champions League.

Οι «Μερένγκχες» υποδέχονται την Αλαβές το βράδυ της Τρίτης (21/4, 22:30) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους, όντες στο -9 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Άλβαρο Αρμπελόα μίλησε στους δημοσιογράφους ενόψει του ματς, ωστόσο μια ατάκα του όχι και τόσο σχετική με το παιχνίδι «έκλεψε» την παράσταση.

Ο άλλοτε αμυντικός των Μαδριλένων τόνισε πως ορισμένες φορές μοιάζει πιο εύκολο για τη Ρεάλ να κατακτήσει το Champions League σε σχέση με τη La Liga, με τους χρήστες των social media ήδη να έχουν «εκραγεί» με αυτά τα λόγια του Ισπανού προπονητή.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει 7 από τους τελευταίους 20 τίτλους της La Liga... Υπάρχει κάποια εξήγηση; Θα βρούμε μία, και είναι εύκολο για πολλούς να τη δουν.

Όσον αφορά την απόδοσή μας, σίγουρα έχουμε περιθώρια βελτίωσης στη La Liga τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε αποδώσει καλύτερα στους μεγάλους αγώνες των τελευταίων μηνών παρά εναντίον λιγότερο καταξιωμένων αντιπάλων. Αν μιλάμε για αυτούς τους τελευταίους τρεις μήνες, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Αλλά έχουμε επίσης βιώσει καταστάσεις όπως ο αγώνας με τη Τζιρόνα που κάνουν ευκολότερο για τη Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει ένα Champions League παρά έναν τίτλο στη La Liga».