Μέσω του επίσημου καναλιού της στο YouTube, η Σεβίλλη έδωσε στη δημοσιότητα τα λόγια του Λουίς Γκαρθία Πλάθα στο ημίχρονο με την Ατλέτικο.

Μια πολύ σπουδαία νίκη, στη μάχη που δίνει για να παραμείνει στη La Liga πήρε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) η Σεβίλλη, που επικράτησε 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ναι μεν οι Ανδαλουσιανοί είδαν τον Τσόλο Σιμεόνε να παρατάσσει την ομάδα του με πολλές αλλαγές, ενόψει της ρεβάνς με την Μπαρτσελόνα για το Champions League, ωστόσο αυτό διόλου τους αφορά, αφού με το τρίποντο ξέφυγαν στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη.

Αυτό φάνηκε και από τα λόγια...αγάπης του τεχνικού των Σεβιγιάνων, Λουίς Γκαρθία Πλάθα, στο ημίχρονο του αγώνα με τους «Ροχιμπλάνκος». Ο αντικαταστάτης του Ματίας Αλμέιδα ήταν σε... έξαλλη κατάσταση, λέγοντας με υπερβολή πως θα... σκοτώσει τους παίκτες του, που δεν μπορούσαν να πιέσουν.

«Θέλω να σας σκοτώσω για αυτό το τελευταίο: τους παίρνει 10 δευτερόλεπτα για να εκτελέσουν την πλάγια άουτ και είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ. Και το συζητάμε όλη την εβδομάδα. Ας βγούμε έξω! Ας μπούμε γρήγορα, ας πάρουμε θέση και ας βγάλουμε την ομάδα έξω, γαμώτο. Τους παίρνει 10 δευτερόλεπτα για να εκτελέσουν την πλάγια άουτ και είμαστε ανίκανοι να πιέσουμε, πρέπει να πιέσουμε προς τα πάνω το γήπεδο».

Στη συνέχεια βέβαια τους ενθάρρυνε, κάτι που εν τέλει έφερε αποτέλεσμα καθώς η Σεβίλλη πήρε το ματς και συνεχίζει τη μάχη της σωτηρίας.

«Είστε φανταστικοί. Είστε όλοι φανταστικοί, παιδιά. Πρέπει να υποφέρετε. Θα σας κάνουν να τρέχετε, θα σας κάνουν να υποφέρετε... Αλλά αν είμαστε ψυχικά δυνατοί, θα σκοράρουμε και τρίτο γκολ. Βοηθήστε ο ένας τον άλλον, μην χάνετε την συγκέντρωσή σας».