Ο πρόεδρος της Ράγιο Βαγιεκάνο κατήγγειλε επίθεση εις βάρος του μετά την ήττα από τη Μαγιόρκα
Η Ράγιο Βαγιεκάνο λίγα 24ώρα πριν από την επίσκεψη της στην Αθήνα για τον επαναληπτικό αγώνα των προημιτελικών του Conference League κόντρα στην ΑΕΚ, ταξίδεψε χθες (12/04) στις Βαλεαρίδες Νήσους για να αναμετρηθεί με τη Μαγιόρκα και ηττήθηκε με 3-0.
Η συγκεκριμένη αναμέτρηση όμως «στιγματίστηκε» από ένα περιστατικό που έλαβε χώρα μετά το τελικό σφύριγμα και δεν είχε να κάνει με τα αθλητικά. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της ισπανικής «Cope», ο πρόεδρος των φιλοξενούμενων, Μαρτίν Πρέσα, αποχώρησε από το «Σον Μουά» παραπονούμενος ότι δέχτηκε προσβολές από κάποιον κοντά στα αποδυτήρια των παικτών. Το περιστατικό αυτό εξόργισε πολύ τον πρόεδρο, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, ούτε η αστυνομία, ούτε το προσωπικό της Μαγιόρκα, αλλά ούτε και ο διευθυντής της La Liga παρενέβησαν για να το αποτρέψουν.
💥 Informa @CarlosGangaG
😳 Una persona ha llamado "hijo de p***" a Martín Presa en la zona de vestuarios de Son Moix
🚔 Presa, cabreado e indignado, se lo ha recriminado a la Policía, director de partido de LaLiga y personal del Mallorca#MallorcaRayo pic.twitter.com/Xw0Q2koH6G— Tiempo de Juego (@tjcope) April 12, 2026
Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας της Μαδρίτης κατά την έξοδο του από το στάδιο είχε έναν έντονο διάλογο με την αστυνομία, επειδή δεν έκανε σωστά τη δουλειά της και επέτρεψαν να συμβεί το περιστατικό, κατά το οποίο κάποιος φέρεται να τον αποκάλεσε «π@@τ@ν@ς γιο» αρκετές φορές.
🔥 Acalorada discusión de Martín Presa, dueño del Rayo Vallecano, con la Policía Nacional y la seguridad privada de Son Moix.— La Zona 10 (@lazonadiez) April 12, 2026
🗣️ Denuncia haber recibido insultos de un aficionado a grito de “hijo de…” cerca de los vestuarios
👀 Más de 15 minutos discutiendo con los cuerpos… pic.twitter.com/JiCAoXEUNI
Ακόμη, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Πρέσα γνωστοποίησε πως επρόκειτο να υποβάλει καταγγελία για το συγκεκριμένο περιστατικό και μάλιστα προτίθεται να καλέσει τον πρόεδρο της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, ώστε να καταγράψει και επίσημα τα γεγονότα.
