Η Σεβίλλη έχει μπει σε... μπελάδες, καθώς κατάφερε να ηττηθεί με 1-0 και από την ουραγό της βαθμολογίας, Οβιέδο.

Η Σεβίλλη συνεχίζει να απογοητεύει! Ηττήθηκε με 1-0 από την τελευταία της κατάταξης Οβιέδο και πλέον βρίσκεται στην 17η θέση, μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας δε θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που έχει κατακτήσει επτά φορές το Europa League. Διανύει μια καταστροφική χρονιά και δε λέει να γυρίσει το... τιμόνι με τίποτα. Στην Οβιέδο πραγματοποίησε άλλη μια τραγική εμφάνιση και γνώρισε την ήττα.

Ήταν η τρίτη σερί ήττα για την πρώην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα και το πέμπτο συνολικά παιχνίδι της χωρίς νίκη στη La Liga. Ο Βίνιας ήταν ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος στο ματς, στο 32ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να αντιδράσουν και μάλιστα έμειναν και με παίκτη λιγότερο, εξαιτίας αποβολής του Νιανζού στο 38'.

Αλαβές - Οσασούνα 2-2

Οι δύο ομάδες σε ένα ματς με σκορ και θέαμα αναδείχθηκαν ισόπαλες στη Βιτόρια. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στο 4ο λεπτό με τον Ροσιέ, με τους γηπεδούχους να απαντούν με τον Μαρτίνεθ λίγο πριν την ανάπαυλα. Ο Μπούντιμιρ στο 80' από την άσπρη βούλα έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα της Παμπλόνας, για να ισοφαρίσει εκ νέου ο Μπογιέ επίσης από τα έντεκα βήματα, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Αλαβές παρέμεινε στην 15η θέση με 32 βαθμούς, ενώ η Οσασούνα συγκατοικεί στην 9η θέση με την Εσπανιόλ και τη Μπιλμπάο, με τις τρεις ομάδες να έχουν συλλέξει 38 βαθμούς.