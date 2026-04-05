Σιμεόνε: «Ξεκάθαρο λάθος η φάση με τον Μαρτίν, ελπιζώ οι διαιτητές να μας την εξηγήσουν»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε αναφέρθηκε στην επίμαχη φάση με την κίτρινη κάρτα στον Μαρτίν, τονίζοντας πως η απόφαση των διαιτητών λειτούργησε εις βάρος της ομάδας του.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε κάλεσε την επιτροπή διαιτησίας της Ισπανίας να εξηγήσει μια κρίσιμη διαιτητική απόφαση, μετά την εντός έδρας ήττα της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-2 από την Μπαρτσελόνα για τη 30η αγωνιστική της La Liga.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο προπονητής των ροχιμπλάνκος εξέφρασε δημόσια την αντίθεση του στην επίμαχη φάση με τη κόκκινη κάρτα του Μαρτίν, η οποία με τη χρήση του VAR υποβαθμίστηκε σε κίτρινη, δηλώνοντας: «Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή Διατησίας (CTA) θα μπορέσει να εξηγήσει τη φάση καλύτερα και να διευκρινίσει ποιά ήταν η πρόθεση».

Ο Αργεντινός τεχνικός ένιωσε επίσης ότι το παιχνίδι επηρεάστηκε αρκετά από την αποβολή του Γκονζάλες λίγο πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου, επιμένοντας πως: «Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλό μέχρι τη κόκκινη. Στο δεύτερο ημίχρονο, με έναν παίκτη λιγότερο και πολλούς νεαρούς, καταφέραμε να αγωνιστούμε καλά, αλλά μέχρι εκεί».

Ο Τσόλο αμφισβήτησε ακόμη τη φύση της απόφασης των διαιτητών τονίζοντας ότι: «Μόλις (ο Μαρτίν) έκανε το τάκλιν, ήταν σαφές ότι ήταν τουλάχιστον κίτρινη κάρτα. Δεν νομίζω ότι ήταν απευθείας κόκκινη, αλλά σίγουρα ήταν κόκκινη. Είδα κίτρινο, κίτρινο και μετά κόκκινο. Περπατούσαμε και μου είπε ότι ήταν κίτρινο, κίτρινο, κόκκινο».

Τέλος, ο Σιμεόνε σημείωσε πως οι διαιτητές πήραν λανθασμένη απόφαση και ζήτησε να ανακαλέσουν, όπως είχε συμβεί σε ένα ματς του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν η επιτροπή διαιτησίας παραδέχθηκε ότι υπήρχε κόκκινη κάρτα στον αγώνα της Μπέτις με τη Ράγιο Βαγιεκάνο που λανθασμένα δεν δόθηκε.

«Η φάση είναι ξεκάθαρη, ελπίζουμε η επιτροπή διαιτησίας να τη δει σωστά την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι παρόμοιο. Οι διαιτητές έκαναν ξεκάθαρο λάθος».

🗣️🚨 Simeone, sobre la no roja a Gerard Martínez:



🙄 “La jugada es clara, hay que esperar que el CTA la vea bien por si vuelve a pasar”.



😅 "No nos han perjudicado, se han equivocado".

Οι διατητές της αναμέτρησης πάντως στον διάλογο με το VAR που δημοσιοποιήθηκε, θεώησαν πως το πόδι του νεαρού παίκτη των «Μπλαουγκράνα» κάνει φυσική κίνηση και ως εκ τούτου θεωρείται ακούσιο και δεν μπορεί να τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα.

«Κατά τη γνώμη μου, είναι μια ενέργεια όπου ο παίκτης της Μπαρτσελόνα παίζει την μπάλα κανονικά, ένα φυσιολογικό μέρος του παιχνιδιού, και στη συνέχεια η επαφή με τον παίκτη της Ατλέτικο συμβαίνει φυσικά».