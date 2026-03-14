Απίθανο γκολ από τον Ναουέλ Μολίνα στην αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Χετάφε.

Μόλις οκτώ λεπτά χρειάστηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης για να προηγηθεί ενάντια στη Χετάφε, με το γκολ που έφερε το προβάδισμα αυτό να είναι σπάνιας ομορφιάς! Σκόρερ, ο Ναουέλ Μολίνα, που όντας υπό πίεση, έπιασε ένα ασύλληπτο σουτ από τα αριστερά και έστειλε συστημένη την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, με τον Σόρια να μένει άγαλμα και απλά να την παρακολουθεί να καταλήγει στο βάθος της εστίας του...