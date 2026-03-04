Ο Άντονι αποκάλυψε τον λόγο που λογομάχησε με τους οπαδούς της Μπέτις στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας.

Ο Άντονι ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης της Μπέτις με τη Σεβίλλη και για θετικό και για αρνητικό λόγο. Ο Βραζιλιάνος σκόραρε με ένα εντυπωσιακό ψαλίδι, ενώ στο φινάλε αρπάχτηκε με τους οπαδούς.

Συ συνέντευξή του στο Betis Tv, ενόψει του επόμενου παιχνιδιού με την Χετάφε αποκάλυψε ότι διάνυε μια δύσκολη περίοδο, για την οποία δεν είχε μιλήσει: «Ήταν πολύ δύσκολες μέρες. Όπως έχω πει πολλές φορές, παίζω με θυσία, ακόμα και με πόνο στο ηβικό οστό και τον προσαγωγό. Είχα τρεις μέρες πυρετό, αλλά πάντα θυσιάζομαι για τη ομάδα. Δεν το είπα σε όλους για να μην θεωρήσουν ότι ήταν δικαιολογία. Ξέρω τι πέρασα, είμαι καλά και βελτιώνομαι. Όταν φοράω τη φανέλα της Μπέτις, πάντα θέλω να είμαι στο 100%».

Όσον αφορά το περιστατικό με τους οπαδούς ανέφερε: «Πρώτα απ’ όλα, οι οπαδοί ξέρουν την αγάπη που έχω για όλους. Ήταν απλώς μια στιγμή απογοήτευσης, μιλάω για τον εαυτό μου, γιατί δεν κερδίσαμε τον αγώνα, ήμουν θυμωμένος που έπαιξα με πυρετό και πόνο. Δεν έχει καμία σχέση με τους Μπέτικος. Ποτέ, γιατί όλοι ξέρουν ότι αγαπώ πολύ αυτόν τον σύλλογο. Ήταν μια στιγμή έντασης, έχει περάσει. Εδώ εξαρτόμαστε από τους οπαδούς, γιατί παίζουμε για αυτούς και το πιο σημαντικό είναι ότι θα είμαστε μαζί και θα κατακτήσουμε σπουδαία πράγματα».