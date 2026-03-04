«Ο Μασταντουόνο βλέπει το μέλλον του μακριά από τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Φράνκο Μασταντουόνο, πιστεύει ότι το μέλλον του βρίσκεται εκτός συλλόγου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ισπανικής εφημερίδας «Diario Sport», ο Φράνκο Μασταντουόνο θεωρεί πως το βραχυπρόθεσμο μέλλον του θα είναι καλύτερα να τον βρει μακριά από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός άσος των «μερένχες» πιστεύει ότι οι περιορισμένες ευκαιρίες στο «Μπερναμπέου» θα μπορούσαν να σταματήσουν την εξέλιξή του. Με τον Βινίσιους και τον Κιλιάν Μπαπέ να έχουν καθιερωθεί ως οι βασικοί πυλώνες στην επίθεση, ο δρόμος του Μασταντουόνο για να έχει τακτικά λεπτά συμμετοχής με την πρώτη ομάδα φαίνεται «μπλοκαρισμένος».

Τόσο ο παίκτης, όσο και το περιβάλλον του εκτιμούν πως η παραμονή του στη Μαδρίτη μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην πρόοδό του, ωστόσο μετά το πλήθος τραυματισμών που υπέστη η «βασίλισσα», με τους Μπαπέ και Ροντρίγκο να τίθενται νοκ-άουτ, ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός θα βρει σίγουρα περισσότερα λεπτά, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σεζόν.

Θυμίζουμε ότι το όνομα του Μασταντουόνο ακούστηκε πολύ το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της απευθείας κόκκινης κάρτας που έλαβε στην πρόσφατη εντός έδρας ήττα της Ρεάλ από τη Χετάφε με 1-0, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με αποκλεισμό τριών αγώνων.